Crece la lucha vecinal contra las macrogranjas que traerán 600.000 gallinas "a una zona muy valiosa" de Guadalajara

Carteles instalados en las fachadas de las viviendas de Turmiel. Plataforma Valle y Hoces del Mesa

Más de 150 vecinos de la pedanía de Turmiel, en el municipio guadalajareño de Maranchón, han presentado 154 firmas contra el proyecto de cinco macrogranjas avícolas que concentrará unas 600.000 gallinas, promovido por la multinacional Aviagen en el entorno del Valle del río Mesa.

Dos de las instalaciones previstas se ubicarían en esta localidad, aunque la oposición vecinal se dirige al conjunto del macroproyecto, que contempla explotaciones también en Maranchón y en la pedanía de Clares, dentro de un área incluida en la Red Natura 2000.

Según explica su portavoz a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Pedro García, los residentes rechazan la iniciativa en bloque al considerar que se trata de "un único macroproyecto fragmentado en varias instalaciones" cuya tramitación separada impide evaluar correctamente sus efectos acumulativos sobre el territorio.

Las firmas, recogidas íntegramente entre vecinos vinculados a Turmiel, forman parte de las alegaciones presentadas por la Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa contra la totalidad del proyecto, que contempla cinco explotaciones avícolas intensivas en el término municipal.

Cabecera del río Mesa

Los vecinos alertan de que las cinco explotaciones compartirían recursos y efectos sobre el territorio, especialmente el consumo de agua del mismo acuífero, el aumento del tráfico pesado, los olores y la gestión de residuos.

Además, recuerdan que la zona afectada forma parte de la Red Natura 2000, lo que, a su juicio, debería impedir la implantación de un modelo de ganadería intensiva de carácter industrial.

El proyecto se sitúa en la cabecera del río Mesa, junto a las hoces del valle, un entorno considerado de alto valor ecológico y con presencia de especies protegidas.

En total, las instalaciones podrían albergar entre 500.000 y 600.000 aves con dos ciclos de producción anuales, según estimaciones de la plataforma.

Las 154 firmas proceden exclusivamente de vecinos vinculados a Turmiel. La cifra resulta significativa en una pedanía que durante el invierno cuenta con apenas entre 15 y 20 residentes habituales.

"Prácticamente todo el pueblo ha firmado", afirma García, quien atribuye esta movilización a la especial sensibilidad ambiental del entorno y a la percepción de amenaza directa sobre el modelo de vida social.

Petición al Consistorio

La recogida de firmas forma parte de una estrategia más amplia de alegaciones y acciones públicas con las que la plataforma pretende influir en la decisión final del Ayuntamiento de Maranchón, competente para conceder la licencia urbanística.

Desde la plataforma consideran que la corporación municipal debe tener en cuenta la posición mayoritaria de la pedanía afectada antes de autorizar el proyecto.

"El Ayuntamiento no puede ignorar la voz del territorio directamente afectado", señala García, quien advierte de que la aprobación supondría "efectos irreversibles" sobre el entorno natural y social de la zona.

La oposición vecinal también se centra en el impacto socioeconómico del proyecto. Según la plataforma, las macrogranjas apenas generarían empleo estable y podrían perjudicar iniciativas vinculadas al turismo de naturaleza, el astroturismo o el alojamiento rural.

Mientras tanto, la plataforma vecinal mantiene nuevas acciones previstas y continúa invitando a otros municipios de la comarca a sumarse a la oposición al proyecto. "Toda la zona va a notar los efectos de estas instalaciones", concluyen.