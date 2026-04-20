"Salvaje atentado" ecológico en Azuqueca de Henares: talan 35 pinos jóvenes en una zona verde del municipio

Imagen de uno de los pinos talados en Azuqueca de Henares.

El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares (Guadalajara) ha lamentado la "salvaje tala" que se ha producido en una zona verde del sector SUR-R9, concretamente frente a la piscina climatizada.

En total, han sido talados 35 pinos de entre 5 y 6 años de crecimiento que "han sido cortados a distintas alturas y son totalmente irrecuperables".

Así lo ha lamentado el concejal de Seguridad y de Parques y Jardines, Antonio Expósito, quien ha aprovechado para expresar su "más firme condena" a lo que descrito como "un salvaje atentado contra el patrimonio natural de nuestra ciudad".

En un comunicado de prensa, el Ayuntamiento azudense ha informado que ya ha presentado la correspondiente denuncia, por lo que agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil están investigando los hechos.

"Solicitamos la colaboración ciudadana y, si alguna persona tiene alguna información, puede contactar directamente con el Ayuntamiento (949 34 80 32), con la Policía Local (949 26 42 40) o la Guardia Civil (949 26 09 46)", ha pedido el edil.

"Este acto vandálico no puede quedar impune y, en cuanto se identifique a la persona o personas implicadas, se iniciarán las acciones legales pertinentes, además de aplicar las sanciones recogidas en la Ordenanza Municipal de Protección del Entorno Urbano y de Gestión de Residuos", ha señalado Expósito.

Multas

En este sentido, ha recordado que la normativa recoge sanciones económicas de 1.501 a 3.000 euros. "A la multa contemplada en la ordenanza, también se puede reclamar al culpable o culpables los daños del destrozo, que se han valorado en 10.500 euros", aclara Antonio Expósito.

"Es un gran daño medioambiental, porque, entre otros beneficios, los árboles ayudan a combatir la contaminación atmosférica, refrescan el ambiente y proporcionan hábitat a otras especies", señala, al tiempo que recuerda que "genera un importante perjuicio económico al malograr la inversión realizada y requerir una nueva inversión para retirar los árboles cortados, preparar la tierra y proceder al reemplazo de los árboles"