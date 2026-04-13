Una avería afecta a la red de abastecimiento de los pueblos aguas abajo de Yunquera de Henares (Guadalajara)

La Mancomunidad de Aguas del Sorbe (MAS) ha informado de una avería en la red de abastecimiento de los municipios aguas abajo de Yunquera de Henares (Guadalajara). La incidencia se está abordando desde la mañana de este mismo lunes y están trabajando "con la máxima diligencia para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible".

La avería se ha producido en Yunquera de Henares, localizada junto al canal, lo que está permitiendo que gran parte del agua procedente de la rotura esté siendo contenida y reconducida en la propia infraestructura.

Fuentes de la Mancomunidad han informado a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha que en la zona existen dos conducciones y la avería se ha producido en la conducción más antigua. Además, se ha detectado rápidamente debido a que Yunquera de Henares "no tiene depósito", por lo que el agua se suministra directamente.

En cuanto al resto de municipios, si la incidencia no se alarga en exceso, no debe notarse al contar con agua en los depósitos municipales.

Asimismo, han asegurado que la previsión es que la incidencia se resuelva a lo largo del día.

"Tranquilidad"

Desde la Mancomunidad han trasladado un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía, explicando que "todos los recursos disponibles están siendo movilizados para resolver la incidencia a la mayor brevedad posible y minimizar las molestias ocasionadas".

"La MAS agradece la comprensión y colaboración de los vecinos ante esta situación excepcional", ha afirmado.

Por su parte, el vicepresidente de la MAS, Juan Carlos Martín, se ha desplazado hasta la zona para conocer de primera mano la evolución de los trabajos. En el lugar, estaba acompañado por el alcalde de la localidad, Lucas Castillo.