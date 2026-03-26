Denuncian la "falta de vehículos" de Correos en varios pueblos de Guadalajara: "Hay retrasos y un gran malestar"

CCOO ha alertado este jueves sobre los problemas que están teniendo los trabajadores del reparto rural de Correos de varias zonas de la provincia de Guadalajara ante la "escasez de vehículos".

La situación afecta a Sigüenza, Atienza, Torrejón del Rey y otros núcleos del entorno, por lo que el sindicato ha advertido sobre la repercusión que está teniendo esta circunstancia en la calidad del servicio.

Asimismo, ha afirmado que el déficit de medios materiales está provocando "retrasos en el reparto, sobrecarga de trabajo, desorganización de las rutas y una evidente pérdida de eficiencia en un servicio esencial, especialmente en el ámbito rural, donde Correos desempeña un papel clave en la vertebración del territorio y la lucha contra la despoblación".

Y también genera "incertidumbre y malestar entre la plantilla", que se ve obligada a adaptarse diariamente a "condiciones improvisadas y a una gestión claramente insuficiente por parte de la empresa".

Medidas "urgentes"

Por ello, CCOO ha exigido a Correos la dotación inmediata de vehículos suficientes para garantizar "un reparto digno, seguro y eficaz". "No se puede seguir sosteniendo el servicio público a costa del esfuerzo y la precarización de los trabajadores", ha afirmado.

Asimismo, ha reclamado una planificación adecuada de los recursos y una apuesta real por el mantenimiento y refuerzo del servicio postal público en las zonas rurales.

"Desde CCOO seguiremos defendiendo los derechos de la plantilla y no descartamos nuevas medidas si esta situación no se corrige de manera urgente", ha sentenciado.