El Ayuntamiento de Guadalajara pide que no se cierre la oficina de Correos situada en Eduardo Guitián

El Ayuntamiento de Guadalajara ha pedido que no se cierre la oficina de Correos ubicada en el centro comercial Feria Plaza situado en la avenida Eduardo Guitián.

El segundo teniente de alcalde del Consistorio guadalajareño, Alfonso Esteban, ha mostrado en rueda de prensa su "profunda preocupación" por si esta medida cristaliza, al tiempo que ha reconocido que no han recibido información oficial aunque sí ha tenido noticias "ciertas y procedentes de fuentes fiables".

En este sentido, Esteban ha explicado que las informaciones que le llegan apuntan un "cierre inminente" de esta sucursal de Correos el próximo 31 de marzo, una decisión que no ha sido comunicada oficialmente ni por Correos, ni por la SEPI ni por el Ministerio de Hacienda "pese al evidente impacto que tendría para la ciudad", ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Esteban ha indicado que desde el equipo de Gobierno han llevado a cabo una "actuación inmediata" en persona de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, quien ha remitido cartas a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; a la presidenta de SEPI, Belén Gualda, y al director general de Correos, Pedro Saura.

Entre ellas, el Ayuntamiento de Guadalajara ha solicitado información oficial, una "explicación directa" sobre los motivos de la medida y la paralización inmediata de cualquier decisión que implique el cierre, al tiempo que ha ofrecido su "colaboración total" para "explorar alternativas que permitan mantener el servicio en la ciudad".