El guadalajareño Carmelo García, nuevo rector de la Universidad de Alcalá de Henares con un apoyo del 57 %

El guadalajareño Carmelo García, hasta ahora vicerrector en el campus de Guadalajara, será el rector de la Universidad de Alcalá de Henares (UAH) durante los próximos seis años al imponerse en las elecciones celebradas este martes a los otros tres candidatos que aspiraban al cargo.

García, catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa ha cosechado un amplio apoyo del 57,59 % de los votos frente al 27,96 % logrado por el catedrático de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Antonio Portilla; el 7,18 % de la catedrática de Economía Aplicada, María Jesús Such y el 5,77 % de María Sarabia, catedrática de Organización de Empresas, según ha confirmado la UAH.

Este martes estaban llamados a las urnas los diferentes colectivos universitarios en los 17 puntos habilitados y el porcentaje de participación que se ha registrado finalmente ha rondado el 60%, han apuntado desde la Universidad, donde destacan especialmente la computada entre el profesorado y el personal técnico, de gestión y de administración y servicios (PTGAS), así como la del estudiantado, que ha sido significativamente superior a la de convocatorias anteriores



Natural de Cogolludo, Carmelo García es catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, doctor en Economía, vicerrector del Campus de Guadalajara, y anteriormente ha ostentado este cargo en el apartado de Relaciones Institucionales, Docencia y Estudiantes.



Asimismo, ha sido subdirector General Adjunto de Previsiones Económicas y representante de España en la OCDE en el proceso NAEC (2012-2014).

Felicitaciones

Desde Castilla-La Mancha, han sido varias las personalidades que han felicitado a Carmelo García por esta elección.

Enhorabuena a Carmelo García, nuevo rector de la Universidad de Alcalá con un resultado incontestable, el 57% de los votos. Estoy seguro, porque te conozco, de que trabajaremos con la misma lealtad y eficacia por nuestro campus en Guadalajara con la que hemos trabajado con José… — Emiliano García-Page (@garciapage) March 3, 2026

El presidente regional, Emiliano García-Page, utilizaba su cuenta en la red social X para expresarle su "enhorabuena" por el amplio respaldo que ha conseguido en las votaciones.

"Estoy seguro, porque te conozco, de que trabajaremos con la misma lealtad y eficacia por nuestro campus en Guadalajara con la que hemos trabajado con José Vicente Saz, un magnífico rector que se despide con el reconocimiento de todos", ha afirmado.

Enhorabuena a Carmelo García, nuevo rector de la Universidad de Alcalá con un resultado incontestable, el 57% de los votos. Estoy seguro, porque te conozco, de que trabajaremos con la misma lealtad y eficacia por nuestro campus en Guadalajara con la que hemos trabajado con José… — Emiliano García-Page (@garciapage) March 3, 2026

El presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, también ha trasladado sus mejores deseos al nuevo rector y ha aprovechado para destacar que "la Universidad de Alcalá también forma parte del presente y del futuro educativo de muchos jóvenes de Guadalajara y de Castilla-La Mancha".

"Un orgullo ver a un cogolludense asumir esta gran responsabilidad. Le deseo aciertos y éxito en esta nueva etapa al servicio de la educación y el conocimiento", ha sentenciado.