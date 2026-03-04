Condenado a 46 años de cárcel y prisión permanente revisable el autor del triple crimen de Chiloeches

La Audiencia Provincial de Guadalajara ha dictado sentencia contra el principal acusado del triple asesinato ocurrido en abril de 2024 en la localidad de Chiloeches (Guadalajara). El jurado popular ha condenado a 40 años de prisión a F.P.S además de prisión permanente revisable por tres delitos de asesinato con alevosía.

Los hechos ocurrieron la madrugada del 12 de abril de 2024, cuando el principal acusado, junto con otros dos jóvenes –uno de ellos pareja de la hija de las víctimas–, planearon un robo en la casa familiar.

La sentencia dictada por la magistrada presidenta del Tribunal del Jurado, y en base al veredicto, recoge además para F.P.S. la condena a 4 años, 7 meses y 15 días por el delito de robo con intimidación y violencia hacia las personas de la casa habitada y con uso de armas.

Además, se le imputan 2 años de cárcel más por el delito de daños por incendio, este último cometido tras producir las tres muertes y con el objetivo de ocultar los hechos.

La magistrada establece en la resolución, como responsabilidad civil, el pago de una indemnización total de 400.000 euros al hijo y hermano de las víctimas, que se encontraba en el domicilio en el momento de los hechos y consiguió huir de la vivienda.

La indemnización recoge 150.000 euros por cada una de las muertes de los padres y 100.000 euros por el fallecimiento de su hermana.

Cómplices

Respecto de los otros dos acusados, y ahora condenados --D.M.A. y C.B.M., este último pareja de la joven fallecida--, la sentencia establece pena de prisión para ambos por el delito de robo con intimidación y violencia en las personas en la casa habitada con uso de armas.

El jurado ha determinado a D.M.A. como cómplice con una pena de 2 años, 1 mes y 16 días de prisión y C.B.M. como cooperador necesario con 4 años, 3 meses y 1 día de prisión.

De acuerdo con el veredicto del Tribunal del Jurado, C.B.M. facilitó antes del crimen información detallada sobre la ubicación de la vivienda y otros datos relevantes que resultaron determinantes para que el autor material pudiera llevar a cabo el robo.

Por su parte, D.M.A. acompañó al principal acusado en coche hasta la entrada de la urbanización la noche de los hechos y permaneció a la espera de su aviso una vez que se consumara el asalto.

Durante el juicio, que se inició el 10 de noviembre de 2025, las defensas intentaron que se consideraran varias atenuantes, entre ellas el consumo de drogas, el estado emocional de los acusados o incluso trastornos psicológicos, pero ninguna de estas alegaciones fue aceptada por el jurado como motivo para rebajar las penas.

Además, la resolución fija para el principal condenado, F.P.S., el pago de más de 163.000 euros a una compañía aseguradora por los daños derivados del incendio provocado en la vivienda.