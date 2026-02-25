La lacra del agua contaminada en Atienza (Guadalajara): el suministro ya lleva dos semanas suspendido por turbidez

El Ayuntamiento de Atienza (Guadalajara) ha confiado en que el municipio pueda recuperar a lo largo de esta semana el suministro de agua potable, suspendido desde el pasado 12 de febrero debido a la turbidez provocada por las intensas y continuas lluvias de las últimas semanas.

Según el alcalde de Atienza, Pedro Loranca, la previsión es recibir los resultados de la próxima analítica a finales de esta semana, con la confianza de que se permita el consumo de agua potable.

No obstante, ha detallado que el agua del grifo puede usarse para lavar ropa, aseo personal o limpieza de la vajilla.

Por su parte, la Diputación ha repartido ya 12.800 litros en estos días, un total de 16 palés con 160 garrafas de cinco litros.

Como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, el 12 de febrero, el Ayuntamiento informó de que esa mañana había recibido una analítica provisional de Sanidad en la que se indicaba que el agua corriente superaba los valores máximos de turbidez establecidos en la normativa.

Agua con arsénico

Este nuevo episodio de contaminación llega apenas tres semanas después de que el pueblo recuperase la normalidad tras un episodio de contaminación por arsénico que se extendió durante cerca de un mes.

Esta situación afloró porque uno de los dos puntos de captación de los que se abastecía en ese momento la localidad, concretamente un pozo, presentaba altas concentraciones del metal pesado.

Según explicó el Ayuntamiento, la bomba que se utilizaba en el pozo se había extraviado en su interior y optaron por utilizar otro pozo antiguo mientras se solucionaba el problema. Esa nueva fuente de captación fue la que presentaba unos niveles de arsénico muy altos.

De esta manera, el depósito municipal tuvo que ser vaciado al completo y llenado de nuevo solo con agua procedente del manantial hasta que se recuperaron unos niveles aptos para el consumo humano.