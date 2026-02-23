Retrasos y colapso en el Cercanías por la suspensión del tren Civis que conecta Guadalajara y Madrid

El servicio de Cercanías Madrid ha modificado desde este lunes los horarios de varias líneas que conectan a Guadalajara con la capital como consecuencia de los daños ocasionados por el temporal de fuertes vientos de la pasada semana en el taller de Fuencarral. Esta situación ha causado retrasos y colapso en el servicio ya que es una línea muy utilizada por miles de trabajadores.

En concreto, se han introducido cambios en los horarios de las líneas C-2, C-7 y C-8, que prestan servicio a los usuarios de Guadalajara y su entorno en sus desplazamientos habituales hacia la capital.

Además, ha quedado suspendido el servicio de trenes Civis entre Guadalajara y la estación de Madrid Chamartín Clara Campoamor, una de las conexiones más utilizadas por los viajeros que buscan reducir el tiempo de trayecto al contar con menos paradas intermedias.

🚧 Desde el lunes 23 de febrero los horarios de líneas C-2, C-7 y C-8 se verán modificados como consecuencia del temporal de fuertes vientos de la pasada semana que ha dañado la cubierta del taller de Fuencarral. Se mantienen las frecuencias salvo momentos puntuales. El servicio… — Cercanías Madrid (@CercaniasMadrid) February 22, 2026

Según ha informado la compañía a través de sus redes sociales, las frecuencias de paso se mantienen con carácter general, aunque podrían registrarse ajustes puntuales en determinados momentos del día.

La incidencia, que ha dejado a muchas viajeros frecuentes sin su viaje, se debe a los daños en la cubierta del taller de Fuencarral, instalaciones clave para el mantenimiento del material ferroviario. Desde Cercanías han señalado que se informará del restablecimiento del servicio habitual en cuanto sea posible.