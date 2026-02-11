Víctor Sanchego, el famoso cortador sobre el moho en el jamón: "Es bueno porque lo protege de las bacterias"

El mayor altavoz del jamón en las redes sociales tiene nombre y apellidos: Víctor Sanchego. Este cortador de Guadalajara ha creado una comunidad de millones de personas alrededor de uno de los productos emblema de la gastronomía española.

En su último vídeo, Sanchego comparte con sus seguidores varios trucos para controlar el moho que aparece asiduamente en el jamón y que provoca tanta controversia entre los consumidores.

Previamente, el influencer "ibérico" aclara que esta pelusa verdosa "no es ni una planta ni una bacteria" sino un "hongo microscópico que se reproduce por esporas que viajan por el aire y le encantan las proteínas, las grasas y los ambientes húmedos".

Víctor sosteniendo una loncha de jamón.

Pese a lo que muchos podrían pensar, Sanchego insiste que el moho del jamón "es bueno siempre y cuando esté controlado porque lo protege de las bacterias malas, regula su curación y le da ese aroma y ese sabor".

Truco para quitar el moho

Para aquellos que el miedo les invade al observar esta pelusa en su costoso jamón, Víctor desvela que con un papel sin perfumar, "lo untaremos por aceite de girasol, nada de oliva para que no penetre sabores" y a "toquecitos" vamos retirando y limpiando la pieza ibérica.

En una entrevista para EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Víctor desaconsejó colocar el jamón cerca de ventanas o radiadores porque "los cambios de temperaturas no son buenos". Asimismo, incidió que el error más común es taparlo con papel film, lo que impide que la pieza respire y provoca la aparición de moho.

La temperatura, humedad y la ventilación son factores clave en la aparición de este hongo. Al respecto, el famoso cortador hace un ranking de las zonas de España donde es más fácil y más difícil cuidar un jamón:

Donde es más fácil, ya que el aire es más seco y la humedad más baja:

Madrid.

Castilla-La Mancha.

Interior de Aragón.

Castilla y León.

Interior de Extremadura

Las zonas de dificultad media serían:

Andalucía.

Murcia.

Interior de Cataluña.

Navarra.

La Rioja

En dichos territorios, "el jamón puede sacar algo de moho antes, pero con buena ventilación y mantenimiento no suele haber problema", explica Sanchego.

Según su criterio, las partes de España donde cuidar tu jamón en casa supone un mayor reto debido a la alta humedad durante todo el año son las siguientes:

Galicia.

Asturias.

Cantabria.

País Vasco.

Valencia.

Barcelona.

Islas Canarias.

Islas Baleares.

Víctor Sanchego en uno de sus vídeos.

Su pasión y carisma lo han convertido en la figura más influyente dentro del sector. Tal es su fanatismo que en este último vídeo confiesa que "no hay nada peor que una persona que no consuma jamón. De hecho, a mí la gente que no le gusta el jamón, no me cae bien", concluye.