La Junta asegura que hay "opciones de reconversión" para la planta de hidrógeno verde de Cummins en Guadalajara

La Consejera De Economía, Empresas Y Empleo, Patricia Franco; Y El Consejero De Agricultura, Ganadería Y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán; Han Presidido La Reunión Del Observatorio Regional Del Impacto De Los Aranceles. JCCM

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha afirmado este miércoles que la planta de electrolizadores para hidrógeno verde de Cummins en Guadalajara cuenta con opciones de reconversión hacia la fabricación de baterías.

Con la presentación del ERE que afectará a la mayoría de trabajadores, la Junta se pone a disposición de la empresa y de los trabajadores para minimizar el impacto del expediente.

Franco ha realizado estas declaraciones antes de presidir, junto al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, la reunión del Observatorio Regional del Impacto de los Aranceles (ORIA).

La consejera ha destacado que la Junta acompañará a la empresa en la transición hacia otros nichos de oportunidad para mantener la actividad industrial, la generación de empleo y la riqueza en la región.

Acuerdo de ambas partes

Además, se pondrá a disposición del comité de empresa (UGT) para facilitar la búsqueda de nuevas oportunidades laborales.

"El periodo de negociaciones finaliza el próximo lunes y habrá que esperar a los acuerdos de las partes, intentando minimizar las salidas y hacer que la transición sea rápida y organizada", ha indicado Franco.

El expediente presentado el 16 de enero se debe a causas económicas y productivas, derivadas de la falta de demanda de electrolizadores, y la empresa plantea renunciar a las ayudas públicas recibidas por no cumplir con las expectativas de creación de empleo.

Franco ha recordado que los proyectos tecnológicos siempre implican riesgo en función de la demanda del mercado.

Objetivo común

El presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, ha señalado la necesidad de conocer cómo se han utilizado los fondos europeos recibidos por la empresa, dado que un ERE puede afectar a la continuidad de la actividad.

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha enmarcado el ERE en la inestabilidad del mercado energético internacional, especialmente en el sector del hidrógeno verde.

Además, ha trasladado su apoyo a la empresa y a los trabajadores, confiando en que la situación sea temporal y pueda revertirse en el futuro.

Tanto la Junta como las autoridades locales coinciden en que el objetivo es acompañar a la planta y a la plantilla, intentando que se mantenga la actividad industrial y se minimicen despidos, mientras se exploran alternativas de reconversión hacia nuevos nichos industriales.