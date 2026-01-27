Guadalajara pone en marcha la ZBE: multas desde el 30 de abril y exenciones para vehículos Eco y Cero

El Ayuntamiento de Guadalajara ha anunciado la implantación total de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a partir del 30 de abril. Ese día terminará el periodo de gracia y el Consistorio comenzará a aplicar las sanciones que recoge la Dirección General de Tráfico (DGT) de 200 euros.

Así lo ha detallado este martes el concejal de Medio Ambiente, José Miguel Alguacil, en una rueda de prensa donde ha dado a conocer los detalles de la actualización de la ordenanza que ha sido elevada a Junta de Gobierno.

La principal novedad que introduce este cambio normativo es que los vehículos con etiqueta Eco y Cero podrán circular libremente por la zona delimitada sin necesidad de estacionar, como obligaba la actual normativa, ni registrarse.

"El nuevo contrato permite que estos vehículos aparquen gratis, por lo que no tenía sentido que no pudieran circular libremente", ha señalado Alguacil, quien ha matizado que todas las motocicletas y ciclomotores, con o sin etiqueta ambiental, también podrán entrar y circular por la zona de ZBE.

Alguacil ha justificado esta decisión en que Guadalajara "no registra picos de contaminación" y las motocicletas pueden utilizarse como una herramienta de movilidad, ya que "mejoran la fluidez del tráfico" en la zona más antigua de la ciudad.

Aparcamiento dentro de la ZBE

La ordenanza explica qué vehículos pueden circular libremente y cuáles solo pueden acceder para estacionar a través de un sistema único de validación que engloba tanto a esta zona como a las azul y roja.

Los vehículos que accedan a la nueva Zona de Bajas Emisiones gozarán de cinco minutos de carencia para validar su aparcamiento. Para facilitar el aparcamiento, también se han instalado paneles informativos con las plazas disponibles a tiempo real.

En cuanto a los vecinos, gozarán de diez invitaciones mensuales para vehículos sin etiqueta. Los registros de estas invitaciones podrán darse hasta diez días después del acceso para que puedan lidiar ante posibles imprevistos.

Además, la modificación de la normativa también flexibiliza el acceso a residentes empadronados, trabajadores, comercios, hostelería, talleres, proveedores, servicios médicos, alojamientos turísticos y centros educativos.

Lista blanca para colegios

De hecho, los colegios gozarán de lo que la ordenanza ha denominado una "lista blanca" que será gestionada por ellos mismos y en la que cada alumno podrá asignar un máximo de tres matrículas sin etiquetas para que esos vehículos puedan acceder a la ZBE en horario escolar.

Alguacil ha asegurado que un mes antes de que termine la moratoria de sanciones, el Ayuntamiento va a activar una plataforma digital de inscripción y gestión de permisos. De manera previa, el Consistorio ya habrá facilitado los trámites a vecinos y comerciantes de la ZBE para que se ahorren este paso.

Además, se abrirá una oficina de información presencial, atendida por personal municipal, y una campaña informativa intensiva, con avisos personalizados.

En ese mes previo al 30 de abril de 2026, los accesos indebidos a la ZBE generarán notificaciones informativas, pero no multas, como paso previo al arranque definitivo del régimen sancionador.