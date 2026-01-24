El 'Pueblo Mágico del 2026' está en Castilla-La Mancha y es conocido como la "Provenza española"

El Pueblo Mágico de este 2026 huele a lavanda. Durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) que se celebra estos días en Madrid, la plataforma 'El Ecosistema Mágico de España' ha anunciado que Brihuega (Guadalajara) es el destino referencia en su red de 169 pueblos mágicos en todo el país.

Un reconocimiento que premia una década de transformación turística y revalorización de su identidad rural. Esta pintoresca villa alcarreña de 2.800 vecinos, conocida ya en toda España como la "Provenza española", ha conseguido convertir sus campos de lavanda en una potente marca sin renunciar a sus raíces campestres.

A esta mágica red se han incorporado 22 nuevos municipios, siendo La Puebla de Montalbán (Toledo) el candidato castellanomanchego que ha demostrado su encanto especial.

Festival de la Lavanda en Brihuega. Festivaldelalavanda.com

Entre los meses de julio y agosto, Brihuega se tiñe de color violeta con la floración de esta planta aromática que inunda con su perfume natural las principales calles y edificios. Coincidiendo con este fenómeno, el Ayuntamiento desarrolla visitas guiadas diarias a los campos, rutas, sesiones fotográficas, actividades educativas y un mercado artesanal de productos locales y de cosmética.

La oferta no acaba ahí; a esto se suma su famoso Festival de la Lavanda, que cumple 10 ediciones en 2026. Del 10 al 11 de julio y del 17 al 18 de julio, celebrarán actuaciones musicales al atardecer entre las plantaciones y catas gastronómicas bajo un código de vestimenta blanco que se casa a la perfección con ese violeta.

Más allá de la lavanda, Brihuega ofrece un rico patrimonio protegido por una muralla medieval que recorre todo el Casco Histórico. Tras este muro se levanta su Castillo de la Peña Bermeja, iglesias como Santa María de la Peña o San Felipe, la Real Cárcel de Carlos III y un entramado de plazas, miradores y cuevas subterráneas.

Uno de los jardines de la Real Fábrica de Paños . Festivaldelalavanda.com

La Real Fábrica de Paños es otro de los destinos obligatorios de este bonito municipio. Se trata de un complejo industrial del siglo XVII con jardines que parecen sacados del Palacio de Versalles.

Entre los proyectos turísticos en marcha destacan el futuro 'Museo de la Lavanda y el Perfume' en el convento de San José y el Centro de Innovación Rural en la iglesia de San Simón orientado a dinamizar el emprendimiento rural.

El título de Pueblo Mágico del Año 2026 reconoce también la apuesta de Brihuega por un turismo más ordenado y respetuoso. En este aspecto, han regulado el acceso a los campos de lavanda para proteger el cultivo y el paisaje.

Además, están poniendo el foco en desestacionalizar la llegada de visitantes implementando rutas de senderismo por la Alcarria, experiencias vinculadas a sus cuevas y monumentos, jornadas gastronómicas, entre otras propuestas.

Todo ello, consolida a Brihuega como un ejemplo de cómo convertir su encanto en una oportunidad no solo para el viajero, sino para los vecinos que siguen viviendo y sacando adelante el pueblo de la lavanda.