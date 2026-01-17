El Seprona investiga a dos personas por verter sin control dos piscinas olímpicas de amianto en Guadalajara

El Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara ha investigado a dos personas como presuntas autoras de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores.

Los investigados, titulares de una empresa de retirada de placas de amianto, operaban sin la autorización pertinente ni la formación adecuada para la manipulación de este residuo tóxico peligroso por su contenido en amianto, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

La investigación ha permitido localizar 18 depósitos descontrolados en diferentes puntos de la provincia, donde se habrían vertido ilegalmente un total de 2.314 metros cuadrados de fibrocemento. Esta cantidad equivale a la superficie aproximada de dos piscinas olímpicas y supone un riesgo grave para la salud y el entorno.

La valoración de la recuperación medioambiental por los daños producidos asciende a más de 106.000 euros, según el informe de la Unidad Técnica del Seprona.

El sistema de actuación consistía en retirar el material y arrojarlo al medio natural de manera descontrolada. Para encubrir la actividad, los implicados presentaban certificados falsificados de entrega en centros de tratamiento especializado donde el residuo nunca llegaba.

Además, los trabajos eran realizados por empleados que carecían de la formación necesaria y que carecían de la protección adecuada exigida por la normativa vigente para el contacto con este material cancerígeno.