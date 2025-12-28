El bar Café con Suerte de El Casar reparte 1,1 millones de euros en el sorteo de la Bonoloto de este sábado en Guadalajara

Fachada del punto mixto de venta de loterías 'Café con suerte' en la localidad de El Casar, en Guadalajara.

La suerte ha sonreído de forma exclusiva a la provincia de Guadalajara en el sorteo de la Bonoloto celebrado este sábado, 27 de diciembre. Un vecino de la localidad de El Casar ha ganado un premio de 1.124.726,24 euros al ser el único acertante de Primera Categoría (seis aciertos) en todo el país.

El boleto millonario ha sido validado en el punto de venta mixto número 38.095, conocido como 'Café con suerte', que se encuentra en el centro comercial Los Arenales del municipio.

La combinación ganadora estuvo formada por los números 09, 11, 29, 32, 34 y 37, con el 7 como complementario y el 1 como reintegro.

Además, el sorteo ha dejado tres boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario), que han sido validados en la Administración de Loterías número 1 de Prats de Lluçanès (Barcelona), en el Despacho Receptor número 46.155 de Balaguer (Lleida) y en el Despacho Receptor número 60.025 de Port d’Alcúdia (Illes Balears).