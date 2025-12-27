Un terremoto de magnitud 3,1 se ha dejado sentir este sábado en varios pueblos de la provincia de Guadalajara

La localidad de Yebra (Guadalajara) ha vivido este sábado 27 de diciembre un seísmo que se ha dejado sentir por los vecinos.

Según ha informado el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el terremoto ha alcanzado una magnitud de 3,1 y se ha registrado a las 9.24 horas, con un hipocentro situado a apenas un kilómetro de profundidad.

Aunque no se han reportado daños materiales ni personales, el temblor se ha sentido en otras localidades de la provincia.

Entre los municipios que han notado el movimiento se encuentran Almoguera, Almonacid de Zorita, Pastrana y Albalate de Zorita, según datos del IGN.

En declaraciones a Europa Press, el alcalde de Yebra (Guadalajara), Juan Pedro Sánchez, ha señalado que el terremoto se ha percibido en la localidad de forma leve y "muy breve", definiéndolo como "un golpe seco e instantáneo" que ha durado pocos segundos y no ha tenido consecuencias.

Inicialmente, muchos vecinos no han identificado el episodio como un seísmo, incluido el propio regidor, que ha contado: "Yo sí que lo he sentido, aunque al principio no pensé que fuera un terremoto, hasta hablar con algún vecino más".

Sánchez ha recordado que no es la primera vez que se registra actividad sísmica en la zona, donde anteriormente ya se ha producido algún terremoto de mayor duración.