Guadalajara iluminará su cielo con 220 drones y pirotecnia aérea este fin de semana de Navidad: horario y lugar

La ciudad de Guadalajara volverá a vivir este fin de semana uno de los momentos más esperados de su programación navideña con dos exhibiciones de drones. Las actuaciones tendrán lugar los próximos 27 y 28 de diciembre en el Parque de Adoratrices, consolidando esta propuesta, por segundo año consecutivo, como una cita destacada para vecinos y visitantes.

El primero de los espectáculos, titulado Show Navideño, se celebrará a las 19:30 horas con un pase único y contará con un despliegue de 220 drones luminosos y pirodrones. A través de coreografías aéreas sincronizadas con música, el cielo de la capital alcarreña se llenará de figuras cargadas de simbolismo, color y emoción, componiendo un pequeño cuento de Navidad pensado para emocionar al público de todas las edades.

A continuación, a las 20:30 horas, llegará el Light Show Fantasía, un sorprendente espectáculo aéreo protagonizado por 220 drones que convertirá el cielo de la ciudad en un espacio dinámico de luz y formas en movimiento. Una propuesta donde tecnología y creatividad se dan la mano para ofrecer una experiencia visual inmersiva y memorable para los habitantes de la ciudad.

Ambos espectáculos han sido diseñados por la empresa UMILES —que ha volado este año más de 40.000 drones— a partir de un guion visual propio, integrando animación 3D, programación de vuelo y control técnico en tiempo real.

Los drones, equipados con sistemas LED RGB de alta potencia y tecnología de posicionamiento de precisión centimétrica, permitirán crear figuras visibles a más de un kilómetro de distancia, sincronizadas con música y efectos para elevar la emoción colectiva.

Esta forma de celebración apuesta por un formato más sostenible, seguro e inclusivo, siendo respetuoso con el entorno urbano y con aquellas personas especialmente sensibles al ruido.