Las escuelas infantiles privadas de Guadalajara denuncian que el Ayuntamiento ha retirado 50.000 euros de subvención

La Asociación Provincial de Centros Privados de Educación Infantil de Guadalajara (ACEI), integrada en CEOE-Cepyme Guadalajara, ha lamentado que el Ayuntamiento de la capital provincial no haya convocado las ayudas municipales destinadas a los centros privados de educación infantil de la ciudad en 2025, "a pesar de tratarse de una subvención comprometida por el concejal de Infancia [Roberto Narro] en una reunión mantenida en febrero".

Según ha informado ACEI en nota de prensa, las líneas de apoyo, dotadas con 50.000 euros, estaban presupuestadas y se habían concedido en ejercicios anteriores de manera continuada. Sin embargo, el Consistorio ha alegado "motivos legales" para no convocarlas este año. La Administración municipal tampoco ha planteado "ninguna alternativa, como sí ha ocurrido en otros sectores municipales".

La asociación considera que esta decisión evidencia una "clara falta de voluntad política" para mantener unas ayudas "fundamentales" para el sector, unas subvenciones que han supuesto "un apoyo esencial para los centros privados de educación infantil, contribuyendo de manera directa a la calidad educativa, la estabilidad de los proyectos pedagógicos y el mantenimiento del empleo, mayoritariamente femenino, en un sector clave para la conciliación en la ciudad".

Asimismo, han subrayado que las ayudas municipales han repercutido positivamente en las familias, ya que han permitido el acceso a plazas de educación infantil. No obstante, han recordado que, aunque han recibido ayudas directas, estas no han cubierto la totalidad de las solicitudes, lo que ha impedido que numerosos hogares disfruten de los servicios de estos centros.

Desde la asociación han afeado una decisión que genera "incertidumbre e inseguridad" entre los centros afectados, "especialmente tras el compromiso adquirido por el Ayuntamiento". Se trata de una situación que "compromete la viabilidad económica de muchas escuelas infantiles, en un contexto ya marcado por el incremento de los costes de funcionamiento y la necesidad de seguir ofreciendo un servicio de calidad".

Además, ACEI ha remarcado el "desinterés" del Consistorio hacia "un sector esencial que, año tras año, ha visto cómo se reduce el número de centros y de plazas disponibles para las familias de Guadalajara". Desde la patronal provincial han solicitado al Ayuntamiento que reconsidere esta decisión y restablezca la convocatoria de ayudas.

Más dudas

Además, la entidad ha denunciado la falta de información sobre el futuro de estas ayudas de cara a 2026, sin que se haya aclarado si se mantendrán ni si se incorporarán los 50.000 euros presupuestados y no ejecutados en 2025. En paralelo, ha considerado "imprescindible" aumentar las ayudas a las familias para incorporar todas las solicitudes y garantizar el acceso a los servicios de los centros privados de educación infantil.

En cualquier caso, ACEI ha reiterado su disposición a mantener "un diálogo constructivo" con el Ayuntamiento que facilite soluciones en forma de apoyo institucional a un sector que también participa en el desarrollo educativo y social de la ciudad.