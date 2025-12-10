El pueblo de Guille Toledano se vuelca para la gran final de OT 2025: "Si él quiere, dará el pregón de las fiestas"

Guille Toledano, finalista de Operación Triunfo 2025 con una imagen de Cabanillas del Campo de fondo.

Cabanillas del Campo (Guadalajara) se prepara para una noche histórica: Guille Toledano , su joven vecino de 23 años, luchará por ser el ganador de Operación Triunfo 2025 en la gran final de este próximo lunes 15 de diciembre.

El Ayuntamiento proyectará el último episodio de este concurso televisivo musical presentado por la cantante Chenoa en una pantalla gigante en la Casa de la Cultura a partir de las 22:00 horas.

Ya en la semifinal, unos 200 cabanilleros se reunieron para seguir el papel de Toledano dentro de la gala como si de un concierto en directo se tratase. Estuvieron presentes su familia y su pareja, que estuvieron acompañados de vecinos, amigos y el concejal de Juventud.

El edil de Juventud, Javier Blanco, con el padre de Guille Toledano. Ayuntamiento

El concejal de Festejos, Luis Blanco, atiende por teléfono a EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha y recuerda que es la primera vez que alguien de la provincia de Guadalajara alcanza una final de este famoso formato musical que congrega a las mejores voces del panorama nacional.

"Es un orgullo porque se ha criado en el pueblo, aquí tiene su vida y su gente. Muchos de nosotros le conocemos desde niño", destaca el edil.

Blanco destaca el amor de Guille por su tierra natal y las numerosas veces que menciona Cabanillas dentro de la academia. "Tenemos guardados todos los clips donde habla de su pueblo", señala entre risas.

Cartel del evento que ha preparado el Ayuntamiento de Cabanillas para animar a Guille Toledano.

Próximo pregonero de las fiestas

En una de esas ocasiones, Guille mostró su ilusión por ser pregonero de las fiestas del municipio. "Si él quiere, el pregón será suyo en cuanto podamos cuadrar fechas. Será el marco perfecto para que pueda hablarle a toda Cabanillas y devolver un poco el cariño que está recibiendo", ha manifestado el concejal de Festejos y primer teniente de alcalde.

La participación de Guille en OT 2025 está reforzando el sentido de pertenencia de los vecinos. Llevan semanas animando a votar a través de las redes sociales del consistorio, es más, recuerdan que se puede apoyar a Toledano una vez al día con la aplicación oficial: "Os invito a poner ese pequeño granito de arena para ayudar a un castellanomanchego", afirma.

Quién es Guille Toledano

Guille es un joven cocinero de Cabanillas y es el único castellanomanchego dentro de los 18 aspirantes que iniciaron OT 2025 desde la Gala cero. Antes de entrar en el programa ya compartía versiones y canciones propias en redes sociales donde ha ido creando una comunidad de seguidores.

Su estilo pop melódico, su voz versátil y su naturalidad lo han llevado hasta la preciada final. Si finalmente Toledano se consagra como el ganador, el concejal afirma que la intención es organizar una recepción oficial y un homenaje por "llevar el nombre de Cabanillas por toda España".