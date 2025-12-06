Guadalajara se ilumina y da la bienvenida a la Navidad con mucha ilusión y villancicos en la Plaza Mayor

Guadalajara se convirtió este viernes en el epicentro de la ilusión con el encendido oficial de la iluminación navideña, un acto que reunió a numerosos vecinos y familias en la Plaza Mayor, según ha informado el Ayuntamiento mediante una nota de prensa. La emoción infantil fue la gran protagonista de la noche, que marcó el inicio de unas fiestas llenas de luz y tradición.

La alcaldesa Ana Guarinos, acompañada por un grupo de niños, lideró la cuenta atrás que encendió las luces de la plaza. Arcos dorados, grandes estrellas irisadas y detalles con lentejuelas iluminaron no solo la Plaza Mayor, sino también numerosas calles y rincones de la ciudad, creando un ambiente único.

Durante su intervención, Guarinos aseguró: "La Navidad es el acontecimiento más importante de la Navidad: el nacimiento del Niño Jesús en Belén. Un acontecimiento universal que se conmemora en todo el mundo, seamos creyentes o no. Es tiempo de encuentro, de ilusión y de compartir".

La alcaldesa también animó a los vecinos a vivir estas fiestas con generosidad y esperanza: "Es momento de ser mejores personas, de abrir el corazón, de ayudar a quienes más lo necesitan y de disfrutar con familia y amigos. Deseo a todos los guadalajareños lo más importante en la vida, que es la salud. Que pasen una muy feliz Navidad y que el año 2026 nos traiga cosas buenas".

La decoración de este año es más amplia y llamativa que nunca. Cientos de elementos luminosos adornan plazas, calles y glorietas, con motivos que incluyen guirnaldas, estrellas, bolas, renos y ángeles. Además, se han instalado un belén y grandes figuras luminosas de varios metros de altura.

Rondas navideñas

El acto también incluyó la música de las rondas navideñas, con la participación de la Ronda del Alamín y la Ronda de la Alegría, que llenaron la Plaza Mayor de villancicos conocidos y cantados por todos los asistentes.

Ana Guarinos y Brianda García junto al dibujo ganador.

La inauguración de la iluminación sirvió además para entregar los premios del III Concurso de Dibujo del Cartel de Navidad, en el que participaron 33 escolares.

La alcaldesa entregó el galardón a Brianda García, alumna de 13 años del IES José Luis Sampedro, que repite como ganadora. Guarinos destacó que su trabajo "es una obra de arte que recoge la esencia de Guadalajara y el espíritu navideño".