La Quiniela deja un jugoso premio de 158.923 euros en Guadalajara: ha sido uno de los cuatro acertantes

Un boleto sellado en la Administración de Loterías número 13 y Punto de Venta Integral 38325 de Guadalajara ha sido uno de los cuatro acertantes de 14 resultados en la última jornada de La Quiniela, obteniendo un premio de 158.923,08 euros.

Según ha informado Loterías y Apuestas del Estado, en esta jornada no se registraron boletos acertantes del Pleno al 15, por lo que el importe destinado a esta categoría se acumulará para generar un bote que se pondrá en juego en una fecha aún por determinar.

Además del boleto validado en Guadalajara, otros tres jugadores han logrado también 14 aciertos. Sus boletos fueron sellados en el Despacho Receptor nº 35.600 de Gijón (Asturias), en el nº 73.115 de Sevilla, y en la Administración de Loterías nº 6 de Motril.