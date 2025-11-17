Recurren la instalación de una macrogranja en un paraje natural de Guadalajara: "El planteamiento es fraudulento"

La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa ha presentado un recurso de alzada contra el acuerdo adoptado por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CPOTU) de Guadalajara que ha concedido la calificación urbanística favorable a la macrogranja avícola 'La Velasca' situada en la pedanía de Clares, perteneciente a la localidad guadalajareña de Maranchón.

Este colectivo, que había presentado alegaciones a este proceso que han sido desestimadas, considera "jurídicamente injustificado, ambientalmente inaceptable y posiblemente fraudulenta" esta decisión por "vulnerar principios legales esenciales del régimen de protección del territorio y del procedimiento de evaluación ambiental" en un lugar de especial protección integrado en la Red Natura 2000.

El recurso presentado por la Plataforma argumenta que la CPOTU ha incurrido en una "grave distorsión" al considerar que esta granja avícola promovida por la empresa Aviagen, que comporta "naves industriales de gran escala, depósitos de combustible, consumo hídrico masivo, generación significativa de residuos y tráfico pesado", constituye un "uso ganadero tradicional" del suelo rural.

Una equiparación que consideran "contraria a la realidad material" al forzar una categoría urbanística pensada para actividades de bajo impacto y vinculadas a la ganadería extensiva tradicional.

"Pretender que una explotación industrial con decenas de miles de aves se parezca en algo a la ganadería tradicional que ha modelado este territorio durante siglos es un insulto a la inteligencia y al sentido común. No es el mismo uso, no tiene el mismo impacto y no puede autorizarse bajo la misma etiqueta", denuncian desde la Plataforma.

Al contrario de esta doctrina, indican que al tratarse de un suelo rústico de reserva y especial protección, integrado en la Red Natura 2000, "la interpretación tiene que ser restrictiva y garantista, no expansiva ni complaciente con usos industriales que comprometen la conservación de los valores naturales protegidos".

Cuatro macrogranjas más

La Plataforma para la Defensa del Valle y Hoces del Mesa también denuncia en su recurso que 'La Velasca' forma parte un proyecto integrado por cinco macrogranjas promovidas por la misma empresa en el mismo término municipal.

En este proceso, explican que los promotores, "en contra de la normativa estatal y europea de evaluación ambiental", los diferentes expedientes están siendo tramitados "de forma independiente, lo que impide valorar los efectos acumulativos y sinérgicos sobre el territorio, el agua, las especies protegidas y la calidad de vida de la población".

Imagen del Valle del Mesa.

La Plataforma sostiene que este "fraccionamiento artificioso" ha permitido rebajar la exigencia ambiental y evitar la obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, a pesar de que el impacto conjunto de las cinco instalaciones puede ser "severo e irreversible".

"No se puede declarar que una instalación industrial es inocua cuando se han autorizado cinco al mismo tiempo en el mismo entorno protegido. El impacto debe evaluarse en conjunto, y eso no se ha hecho", lamentan.

Este colectivo recuerda que el Valle del Mesa y las Parameras de Maranchón conforman un espacio natural protegido de enorme valor ecológico, reconocido a nivel europeo y esencial para especies como el buitre leonado, el águila real o el alimoche.

"No estamos ante un debate ideológico, sino ante una cuestión de legalidad y de coherencia ambiental. La legislación protege estos espacios porque contienen valores únicos que no pueden sacrificarse por un modelo de ganadería industrial de alto impacto", sentencian.