La Junta apoya a los pueblos de Guadalajara y Cuenca en su batalla con la CHT para limpiar los ríos y cauces

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha mostrado su apoyo a los municipios y asociaciones de Cuenca y Guadalajara para que reclamen a la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) que agilice y simplifique los trámites administrativos necesarios para realizar obras y actuaciones de limpieza y conservación de los cauces de ríos y arroyos.

"Compartimos la preocupación de los municipios y su malestar ante la falta de sensibilidad de la Confederación en cuestiones que afectan directamente al abastecimiento, la depuración y el acondicionamiento de cauces", ha puesto de manifiesto este jueves la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, tras la reunión que ha mantenido con representantes de los pueblos, EATIM, asociaciones y mancomunidades firmantes del manifiesto contra la actuación de la CHT.

Un año después de la dana en Valencia, aseguran que la falta de mantenimiento en los cauces está provocando inundaciones recurrentes que afectan a zonas residenciales así como explotaciones agrícolas, especialmente tras los episodios de lluvias intensas registradas.

El respaldo de la Junta de Comunidades llega por las serias dificultades que padecen los ayuntamientos y asociaciones para cumplir los procedimientos de la CHT que llegan con retraso o con requerimientos excesivos. "Por eso ofrecemos diálogo y acompañamiento técnico para encontrar soluciones", ha reiterado Gómez.

"Queremos que la Confederación sea sensible con las necesidades del territorio, que escuche a los municipios y que se arbitren procedimientos que permitan resolver los problemas en tiempo y forma", ha subrayado la consejera.

Al encuentro mantenido en la sede de la Delegación de la Junta en Guadalajara han asistido 148 firmantes entre los que se encuentran representantes de los ayuntamientos de Jirueque, Sacedón, Villaseca de Henares, Las Navas de Jadraque, Heras de Ayuso, Monasterio, Poveda de la Sierra; además de las asociaciones APAG y ADEL Sierra Norte.

En este comité se ha acordado que los pueblos afectados reunirán la documentación y los expedientes de las incidencias de los últimos meses para presentarlos de manera conjunta en una nueva reunión prevista para diciembre.

Por su parte, la CHT ha expresado en varias ocasiones que su objetivo es garantizar que las actuaciones en los cauces se ajusten a la normativa medioambiental vigente y no comprometan a la seguridad de las riberas.

En cambio, desde los consistorios han reiterado que el exceso de burocracia y la falta de comunicación efectiva está impidiendo dar respuestas rápidas ante situaciones que, según advierten, pueden agravarse con la llegada del invierno.