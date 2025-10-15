Sigue la tensión entre la Junta y el Ayuntamiento de Guadalajara por las "deficiencias" del centro de mujeres

Persiste el desacuerdo entre la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha y el Ayuntamiento de Guadalajara por la situación del centro de acogida para mujeres víctima de violencia de género en la ciudad, tras la celebración de una comisión de seguimiento este lunes con el objetivo de analizar los problemas detectados.

Fuentes de la Consejería han reconocido la "crisis de gestión" del recurso, atribuyéndola a la "falta de experiencia de la empresa adjudicataria y a la inacción del Ayuntamiento, responsable del contrato".

Asimismo, han apuntado a otros problemas como la "ausencia de apoyo psicológico, deficiencias en infraestructuras y suministros y retrasos en la entrega de ayudas económicas, pese a que los fondos autonómicos se han transferido íntegramente".

Por ello, no han descartado poner en marcha "opciones administrativas" para tratar de corregir la situación, tras observar que en la comisión celebrada este lunes no se produjo "ningún avance" y sentir que desde el Gobierno local "minimizan la gravedad de los hechos".

El Ayuntamiento pide que no se alarme

Por su parte, el concejal de Mujer e Igualdad del Ayuntamiento de Guadalajara, Roberto Narro, ha afirmado que en esa reunión hubo "puntos comunes sobre la gestión del recurso y la forma de trabajar para que el mismo funcione correctamente".

Narro ha expresado que el Consistorio "está trabajando desde el primer momento" con las trabajadoras del recurso para arreglar los problemas detectados.

"Hace unas semanas se notificaron a la empresa una serie de incumplimientos y se le concedió un plazo de diez días para responder. Las nóminas y ayudas a las usuarias están al día y los problemas de personal responden a la dificultad general para contratar profesionales sanitarios", ha afirmado.

Por último, ha pedido que dejen de "alarmar, enturbiar el recurso y se pongan a trabajar juntos" para garantizar el buen funcionamiento del centro.