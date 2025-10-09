Crece el rechazo al proyecto para buscar oro en un enclave natural de Sierra Norte de Guadalajara

La segunda petición de investigación minera presentada por la empresa Oroberia, denominada "Dala", ha encontrado una creciente resistencia en el norte de la provincia de Guadalajara.

Los ayuntamientos de Atienza, Robledo de Corpes, La Bodera y Pálmaces de Jadraque se han unido a la oposición al proyecto y han presentado alegaciones formales contra la iniciativa, sumándose así a las ya registradas por otras localidades, organizaciones ecologistas, asociaciones culturales y vecinales, y numerosos particulares.

El proyecto "Dala" tiene como objetivo buscar yacimientos de oro en 141 cuadrículas mineras, que abarcan unas 4.200 hectáreas. Oroberia plantea realizar profundidades de entre 300 y 400 metros.

Proyecto Minero "Gua"

Los trabajos, que incluirían estudios geoquímicos y geofísicos, calicatas y recolección de muestras en antiguas minas, tendrían una duración prevista de tres años y un presupuesto estimado de 1,2 millones de euros.

Alta biodiversidad

Además de los cuatro ayuntamientos citados, La Toba, Medranda, Pinilla de Jadraque y Santiuste también han mostrado su rechazo al proyecto, tanto por los perjuicios ambientales y sociales que podrían ocasionar como por solidaridad con los municipios afectados.

La zona afectada se caracteriza por su alta biodiversidad, con presencia del lobo ibérico, especie en peligro de extinción, y con 322 hectáreas catalogadas como Hábitats de Interés Comunitario.

El área colinda con el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara y coincide con el área de dispersación del águila perdicera, además de incluir cuatro Lugares de Interés Geológico.

Contaminación

Las alegaciones advierten del riesgo de contaminación de acuíferos y captaciones de agua potable, del deterioro de la calidad del aire y de los posibles efectos sobre la salud, así como de los daños en caminos históricos, y el impacto en agricultura, ganadería, apicultura y caza.

Los opositores rechazan que se trate de un proyecto de "minería sostenible", como sostiene Oroberia, y consideran que su finalidad es explotar recursos con técnicas altamente contaminantes.

Estocada de muerte

El permiso "Dala" se suma al primero, denominado "Gua", de los tres que ha presentado la empresa, y que en conjunto afectarían a unas 15.000 hectáreas, entre los municipios de La Toba y Atienza, pasando por Pálmaces, Riofrío del Llano y Sigüenza, entre otros.

Según los colectivos contrarios, estos proyectos supondrían una "estocada de muerte" al desarrollo sostenible de la zona y pondrían en riesgo los esfuerzos por fijar población en el medio rural.

Turismo sostenible

Los ayuntamiento firmantes y diversas entidades recuerdan que en la comarca existen proyectos de turismo sostenible como el Camino del Cid en Robledo de Corpes o el sello turístico Destino Starlight, que resultarían incompatibles con la minería a cielo abierto.

Por último, los opositores han puesto en duda la solvencia y transparencia de Oroberia, que tiene su sede en Salamanca y un capital de apenas 3.000 euros, y que forma parte de un conglomerado con participación de capital australiano.

Tanto los ayuntamientos de Robledo de Corpes, La Bodera, Pálmaces de Jadraque y Atienza, como Ecologistas en Acción, WWF Guadalajara, ALULA, EFA Sierra Norte, la Asociación Naharros y su Serranía, parroquias locales y centenares de vecinos, han solicitado a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible que deniegue los permisos de investigación solicitados por Oroberia.