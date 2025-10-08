Todo listo para construir la playa artificial más grande de Europa a 30 minutos de Madrid: "Cuenta con todas las garantías"

La alcaldesa de Alovera (Guadalajara), Purificación Tortuero, ha defendido la concesión de una licencia municipal para construir en la localidad la que será la playa artificial más grande de Europa con una superficie total de más de 104.000 m², zona navegable y otra apta para el baño rodeadas de una superficie de 16.000 m² de arena blanca además de varios servicios de restauración.

La regidora ha recordado que Rayet, la empresa promotora de este proyecto, llamó a las puertas del Ayuntamiento en 2017 y a partir de entonces se abrió "un periodo de ocho años con dos licitaciones públicas" que ha contado con "control judicial y de varias administraciones y organismos". Todo ello para contar con "todas las garantías legales y medioambientales".

Tortuero también señala que el complejo 'Alovera Beach' estará asentado sobre unos terrenos municipales "sin uso dotacional, donde no se pueden construir viviendas ni empresas".

Del mismo modo, recuerda que los promotores recibirán una licencia de explotación por 40 años en los que pagarán un canon de 10 millones de euros a las arcas municipales. "Al Ayuntamiento no le costará ni un solo euro", remarca.

"Alovera es un municipio abierto, acogedor, donde muchos han encontrado su casa. Ahora, es el momento de sumar iniciativas que favorezcan el crecimiento del municipio, el bienestar de los vecinos y que fortalezcan empleo y dinamismo", ha sentenciado la regidora.

Inversión de 40 millones

El pasado 29 de septiembre, el pleno de Alovera, con los votos a favor de todos sus concejales, aprobaba el dictamen de la mesa de contratación que otorgaba a Rayet Medio Ambiente SL la licencia de construcción de este complejo deportivo que según los promotores permitirá la creación de 140 empleos directos.

El punto más polémico de este desarrollo tiene que ver con el consumo de agua que puede conllevar. En este sentido, desde Rayet apunta que ha sido concebido a partir de la tecnología patentada por la empresa Crystal Lagoons, líder mundial en la construcción de lagunas cristalinas con más de 1.000 proyectos en 60 países, como Egipto y Emiratos Árabes, en pleno desierto, donde "mantiene un mínimo consumo de agua en condiciones extremas".

"Dispondrá de tecnología de bajo impacto ambiental, que destaca por su bajo consumo de agua, al operar a través de un circuito cerrado, reemplazando solo la cantidad que se pierde por evaporación", explican.

Por eso, defienden que "en comparación, una laguna de estas características consume un 60% menos de agua que una zona verde del mismo tamaño", añaden.

Rechazo ecologista

Unos argumentos que en los años que ha durado el proceso no han convencido a Ecologistas en Acción, que han calificado de "delirante" la idea de pretender reproducir "una playa caribeña en un secarral".

Antes de su aprobación, ya avisaban que la puesta en marcha de Alovera Beach supondría " el despilfarro de 43 millones de litros de agua potable" además de provocar "un gran problema de movilidad y de falta de aparcamientos" que "fomentará el incremento de la huella de carbono".

Del mismo modo, también señalan el "pelotazo" que supone esta operación para que Quabit, inmobiliaria que pertenece a la constructora Rayet y que fue absorbida por Neinor Homes, revalorice los terrenos que posee alrededor de esta parcela municipal en la zona 'Las Suertes' y donde en 2007, justo antes de que estallara la burbuja inmobiliaria, proyectó la construcción de 4.000 viviendas.