Guarinos: "Este logro es del trabajo serio, riguroso y comprometido del Gobierno y personal del Ayuntamiento"

El Ayuntamiento de Guadalajara ha logrado un hito histórico tras conseguir 12.156.122 euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), en el marco del programa de Desarrollo Urbano Sostenible 2021-2027.

Esta financiación permitirá acometer un ambicioso plan de actuaciones valorado en 14,3 millones de euros, de los que la Unión Europea cubrirá el 85% y el resto será aportado por el propio consistorio, consolidando a la ciudad como una de las más beneficiadas de Castilla-La Mancha en esta convocatoria.

El plan de inversión prevé transformar la ciudad, mejorando la calidad de vida de los guadalajareños y fomentando la sostenibilidad, la eficiencia energética, la movilidad urbana y la digitalización de los servicios públicos.

Los proyectos incluyen la rehabilitación y regeneración de espacios urbanos, la mejora de entornos degradados y la recuperación de áreas de valor social y cultural.

Sostenibilidad

También se incorporan medidas orientadas a reducir las emisiones y fomentar medios de transporte menos contaminantes, así como iniciativas para aumentar la eficiencia energética de edificios e instalaciones municipales.

La modernización de los servicios públicos mediante la digitalización busca ofrecer una administración más ágil, segura y cercana a la ciudadanía.

Oportunidad

La alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, ha valorado este logro como un reconocimiento al trabajo "serio, riguroso y comprometido" del equipo de Gobierno y de todo el personal del Ayuntamiento.

Además, Guarinos ha señalado que estos 12 millones de euros representan una oportunidad histórica para avanzar hacia una Guadalajara más moderna, sostenible y conectada, y que la obtención de la financiación demuestra la confianza de Europa en la buena gestión de los recursos municipales.

Buenos resultados

Los proyectos presentados por el consistorio superaron los exigentes criterios de evaluación de la Comisión de Valoración, obteniendo una puntuación superior a 50 puntos, lo que situó a Guadalajara entre los municipios con mayor financiación lograda en la región.

Con la resolución provisional en la mano, el Ayuntamiento inicia la fase de ejecución de un plan que, según la alcaldesa, marcará "un antes y un después en el desarrollo urbano de Guadalajara"