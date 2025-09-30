Los bomberos estabilizan el incendio de Guadalajara tras calcinar 3.000 hectáreas: "Queda mucho trabajo"

El incendio declarado el pasado domingo 21 de septiembre en el Pico del Lobo de Peñalba de la Sierra (Guadalajara) ha sido estabilizado este martes después de haber arrasado alrededor de 3.000 hectáreas de terreno. El fuego se encuentra en Nivel 1 de emergencia y todavía no ha sido estabilizado.

Con la estabilización, se ha iniciado la desescalada, aunque se prevé que pasen varios días para que se terminen los trabajos de extinción. Así lo ha expresado el viceconsejero de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, José Almodóvar, que ha avanzado que a lo largo de la tarde se declarará el Nivel 0 y se levantarán algunas restricciones como el corte de la GU-187.

Asimismo, ha avanzado que se mantendrá activo el mando unificado entre las comunidades de Castilla-La Mancha y Castilla y León, que se puso en marcha después de que el fuego entrara en la provincia de Segovia durante el fin de semana.

"Trabajamos conjuntamente en Castilla y León en las operaciones y hacemos planes conjuntos. Echando un vistazo a la meteorología, quedan días de trabajo por delante. El incendio ahora mismo está muy frío. Ahora iremos avanzando hacia esa desescalada y vuelta progresiva a la normalidad que nos puede llevar varios días hasta la extinción definitiva. De momento, queda mucho trabajo", ha asegurado.

Casi 200 medios movilizados

Según el Plan Infocam, en la extinción de las llamas han participado 188 medios de la región, 57 de ellos aéreos, y 912 personas. Asimismo, en la tarde de este martes trabajan en la zona 36 medios, 15 aéreos, y 157 personas.

A estos se unen los medios movilizados por Castilla y León y efectivos del Ministerio de Defensa, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

➡️ ACTUALIZACIÓN

▶️ #IFPeñalbadelaSierra en #Guadalajara ESTABILIZADO. En la zona #INFOCAM de @gobjccm con:



🚨 Nivel 1

🗺️ Superficie estimada: 3.000 ha

🚧 Se levantan restricciones en la carretera GU-187

✅ Desde hoy está abierto el acceso al Hayedo de Tejera Negra

🚁 17 medios… pic.twitter.com/2tIPC8G5PV — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) September 30, 2025

Como ha informado EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, la proliferación de las llamas llevó al Gobierno de Castilla-La Mancha a ordenar la evacuación de los vecinos de Peñalba y Cabida el pasado viernes como medida de precaución ante la puesta en marcha de quemas controladas.

Finalmente, los vecinos de estos dos puntos pudieron volver a sus casas en la noche de este domingo.