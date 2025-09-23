Nuevas ayudas para rehabilitación y nueva edificación en Guadalajara: consulta todos los detalles

El Ayuntamiento de Guadalajara ha presentado dos nuevas convocatorias de ayudas destinadas a fomentar la rehabilitación, la nueva edificación y los estudios arqueológicos en el casco histórico de la ciudad.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Esteban, ha explicado que estas iniciativas forman parte de la estrategia municipal para revitalizar el centro y permitir que los solares vacíos se transformen en nuevos edificios y viviendas.

La primera convocatoria, con un presupuesto de 100.000 euros, está dirigida a la rehabilitación y nueva edificación. Podrán beneficiarse comunidades de propietarios, titulares de derechos sobre solares, empresas promotoras y agentes edificadores con planes de actuación aprobados por el Ayuntamiento.

Estas ayudas cubrirán hasta el 5% del presupuesto de ejecución material, con un límite de 35 euros por metro cuadrado, y se incrementarán en un 5% adicional para edificios catalogados de interés histórico, artístico, cultural, arquitectónico o ambiental. El plazo de solicitud para esta modalidad finaliza el 16 de octubre.

Estudios arqueológicos

La segunda línea, con 50.000 euros, financia los trabajos previos de estudios arqueológicos necesarios para la construcción en el casco antiguo. Cubrirá hasta el 90% de los primeros 6.000 euros y el 50% del resto del presupuesto justificado. El plazo de solicitud finaliza el 23 de octubre.

Esteban ha subrayado que estas ayudas han contribuido a dinamizar la actividad constructiva y rehabilitadora, destacando la concesión reciente de licencias en calles como la Carrera, Plaza de Dávalos, San Gil, Plaza de España y Calle Mayor, lo que demuestra la recuperación de la vitalidad del casco histórico.

Oportunidad única

El concejal ha resaltado que, mientras se trabaja en la modificación del Plan General y en la aprobación del nuevo Plan Especial del Casco Histórico, el centro de Guadalajara tiene una oportunidad única para atraer nueva población y responder a la alta demanda de vivienda.

El Ayuntamiento anima a comunidades de propietarios, promotores y agentes edificadores a aprovechar estas convocatorias para contribuir a la recuperación y dinamización del casco histórico de Guadalajara.