CCOO exige la dimisión de Mercedes Gómez por la "gestión negligente" del incendio activo en Peñalba (Guadalajara)

Los delegados de Comisiones Obreras (CCOO) en Geacam Guadalajara han exigido la dimisión de la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, a raíz de lo que califican como una "gestión negligente" del dispositivo de incendios forestales.

La denuncia, planteada este martes en rueda de prensa, se centra en la supuesta inactividad de medios locales durante un incendio en Peñalba de la Sierra (Guadalajara), actualmente activo, que habría dejado a la provincia con apenas el 29 % de su capacidad operativa en plena ola de calor en septiembre.

Según el sindicato, el incendio, que se declaró el domingo, ya era de su conocimiento desde la noche del sábado, pero los retenes de Montes Claros y El Vado, situados a solo 12 y 14 kilómetros del foco, permanecieron inactivos. Mientras tanto, se movilizaban recursos de comunidades autónomas lejanas como Cuenca, Ciudad Real y otras partes del país.

"Estás viendo que están trayendo medios de todos los sitios, pero los medios propios que tienes no los activas para ir al incendio. Eso es lo que nosotros denunciamos", ha afirmado Iñaqui Blanco, delegado sindical de CCOO en Geacam.

Se podría haber quedado en conato

El sindicato aseguró que si los retenes locales hubieran estado operativos, el fuego se habría podido controlar y posiblemente se habría quedado en un simple conato. La razón de esta inacción, según los delegados, es un modelo de desactivación de retenes basado en el Índice de Propagación Potencial (IPP), que ignora las condiciones de riesgo real y responde a criterios "puramente económicos".

"En Guadalajara solo estamos el 29 % de los medios activos. Eso quiere decir que menos de uno de cada tres retenes están para cubrir la provincia", señaló Blanco.

El incendio de Peñalba, presuntamente causado por un rayo, sigue en nivel 1 de alerta. Los retenes de Montes Claros y El Vado finalmente se incorporaron a las tareas de extinción este lunes, tras las protestas del sindicato.

"Si tenemos medios activados, normalmente los incendios los dejamos en conato. Si no tenemos medios activados, no tenemos una actuación rápida y no se quedan en conato. Pasa lo que está pasando ahora", advirtió Eduardo Medina, también delegado de CCOO.

Campaña fija de retenes

Además de la dimisión de la consejera, CCOO exige restablecer la campaña fija para todos los retenes entre el 1 de junio y el 30 de septiembre, en lugar de finalizarla el 12 de este mes. El sindicato considera que el actual modelo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha "es erróneo y peligroso" y debe ser modificado.

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha respaldado las críticas, calificando de "mala" la gestión del incendio y denunciando que la Consejería ha "reducido la disponibilidad de medios de extinción" para transformarlos en medios de prevención. La APAM-CLM se suma a la denuncia de que la Consejería tiene a "bomberos forestales parados" mientras se solicitan refuerzos de otras comunidades.