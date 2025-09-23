Ana Isabel Monge, nueva alcaldesa de Tórtola de Henares (Guadalajara) tras una próspera moción de censura

La socialista Ana Isabel Monge ha sido elegida nueva alcaldesa de Tórtola de Henares (Guadalajara) tras prosperar la moción de censura presentada en el municipio.

La iniciativa ha salido adelante con cinco votos favorables, los cuatro concejales del PSOE Guadalajara y el de una edil no adscrita, frente a cuatro en contra, durante la sesión de Pleno extraordinaria celebrada este martes.

Monge ha señalado que asume el cargo "con honor esta gran responsabilidad", y que lo hace "cargada de ilusión y ganas de trabajar por Tórtola".

Según el texto de la moción, esta responde a "una situación de deterioro político e institucional del actual equipo de gobierno", tras la pérdida de un concejal del PP que pasó al grupo de no adscritos y el apoyo externo de otro concejal no adscrito procedente de VOX.

Relevo

La nueva alcaldesa ha agradecido al alcalde saliente, Martín Vicente (PP), su labor durante catorce años, pero ha recalcado que el nuevo equipo aprovechará la oportunidad para "dotar de una estabilidad al pueblo que actualmente no tenía".

Monge se ha comprometido a llevar a cabo una gestión diferente a la del equipo saliente, priorizando "el futuro del pueblo y de las ciudadanas y ciudadanos".

Compromiso

Además, el grupo socialista ya perfila la futura composición de las concejalías para "llegar a todos los rincones del pueblo y así poder hacer un buen trabajo".

Durante la sesión plenaria, han asistido el secretario general del PSOE Guadalajara, Pablo Bellido, el secretario de Organización, Rafa Esteban, y varios miembros de la Comisión Ejecutiva del partido.

Nuevos impulsos

Bellido ha destacado su satisfacción por el cambio político en el municipio y ha afirmado que permitirá dar un nuevo impulso a los servicios públicos y consolidar el crecimiento industrial, que hasta ahora estaba ralentizado.

Asimismo, ha resaltado el comportamiento "respetuoso" tanto de la alcaldesa como del grupo socialista durante la sesión. "Nosotros no venimos a fracturar ni a separar a nadie; buscamos hacer convivencia, hacer pueblo y construir una sociedad mejor", ha concluido.