Cortada la carretera GU-187 por el incendio del Pico del Lobo (Guadalajara): se declara nivel 1

El Plan de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha elevado a nivel 1 de operatividad el incendio que se declaró el domingo en la zona del Pico del Lobo, en la Sierra de Ayllón, provincia de Guadalajara.

La medida ha sido adoptada tras el corte de la carretera provincial GU-187 a la altura del kilómetro 4,5, debido a la cercanía del fuego al entorno de Peñalba de la Sierra, una pedanía del municipio de El Cardoso de la Sierra.

El incendio, que comenzó a las 8:13 horas el domingo 21 de septiembre, afecta principalmente a superficie forestal no leñosa construida por matorral, según el sistema Fidias de información de incendios forestales de Castilla-La Mancha. El Pico del Lobo, donde se localiza el fuego, es la montaña más alta de Castilla-La Mancha.

En las labores de extinción participan actualmente 14 medios aéreos, 15 terrestres y al menos 130 efectivos trabajan para controlar el fuego.

Alerta nivel 1

El Infocam mantiene la alerta y coordina los trabajos para minimizar el riesgo, garantizando la seguridad tanto de los efectivos como de los vecinos de la zona. El corte de la GU-187 se mantendrá mientras duren las operaciones de extinción en el área afectada.

Las autoridades recuerdan la importancia de extremar la precaución en zonas forestales y seguir las indicaciones de los equipos de emergencia.

▶️ACTUALIZACIÓN

➡️#IFPeñalbadelaSierra en #Guadalajara, en Situación Operativa Nivel 1⃣ por corte de carretera GU -187 y afección a bienes de naturaleza no forestal. En la zona, #INFOCAM de @gobjccm con:



🚁 14 medios aéreos

🚚 15 medios terrestres

👥 130 efectivos #BBFF #AAMM… pic.twitter.com/QL2nnDwaHZ — INFOCAM (@Plan_INFOCAM) September 22, 2025

El fuego continúa bajo vigilancia mientras los medios desplegados buscan estabilizarlo lo antes posible y evitar que se extienda a áreas con mayor densidad forestal o zonas habitadas cercanas.

