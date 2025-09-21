Trasladan al hospital herido grave por un fuerte golpe en la cabeza a un corredor en el último encierro de Guadalajara

Un joven corredor ha resultado herido de gravedad este domingo durante el cuarto y último encierro de las Ferias y Fiestas de Guadalajara, celebrado con seis toros de la ganadería Zalduendo. El incidente tuvo lugar en la calle Santo Domingo, cuando el herido tropezó bruscamente con otro corredor y sufrió un fuerte golpe en la cabeza que obligó a su traslado inmediato al hospital.

Según ha informado el concejal de Seguridad, Chema Antón, el joven no se encuentra en riesgo vital, a pesar de la seriedad del percance. Además de este suceso, el dispositivo sanitario ha atendido a otras tres personas con lesiones leves, incluyendo un esguince y varias contusiones.

Antón ha destacado también el "comportamiento cívico ejemplar de la ciudadanía" durante todos los actos de estas Ferias y Fiestas, sin incidentes reseñables ni agresiones, y ha calificado el dispositivo de seguridad como "un éxito".

El encierro, que comenzó a las 8:00 de la mañana, recorrió el centro histórico de la ciudad. Con un tiempo total de 2 minutos y 50 segundos, el recorrido desde los corrales del Mercado de Abastos hasta el Coso de las Cruces fue considerado un éxito por el Ayuntamiento, que destacó la gran afluencia de corredores.

El segundo teniente de alcalde y concejal de Asuntos Taurinos, Santiago López Pomeda, ha valorado muy positivamente el desarrollo del encierro, destacando que "hoy se ha puesto el broche de oro a unos encierros en puntas por el casco histórico, algo importantísimo para la ciudad de Guadalajara".

"Decisión valiente" de Ana Guarinos

Ha recordado que este proyecto nació de una propuesta de los aficionados y colectivos taurinos, y se ha hecho realidad gracias a una "decisión valiente" del equipo de Gobierno y de la alcaldesa Ana Guarinos.

López Pomeda ha subrayado que el cambio introducido en los últimos días, incorporando bueyes más lentos, ha favorecido el buen agrupamiento de la manada, y ha agradecido la participación de corredores llegados de toda España, "desde Pamplona hasta muchos rincones de Castilla-La Mancha y muchos pueblos de nuestra provincia".