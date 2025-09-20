El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado cae íntegramente en Guadalajara
El 37.284 ha sido vendido en la administración número 9 de la capital guadalajareña.
El segundo premio de sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado ha caído de manera íntegra en Guadalajara capital.
Según recoge la web de Loterías y Apuestas del Estado, el único lugar en el que han sido consignados billetes con el 37.284 ha sido la administración número 9 de la capital alcarreña situada en la calle Alamín, número 121.
Los poseedores de este número obtendrán un premio de 120.000 euros al número y 12.000 al décimo.
En cuanto al primer premio, dotado con 600.000 euros al número y 60.000 al décimo, ha correspondido al 31.885.
En este caso, ha estado mucho más repartido al haberse vendido en Barcelona, Santurtzi (Vizcaya), Los Ángeles (Cádiz), Narón (La Coruña), Arrasate/Mondragón (Guipúzcoa), Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Écija (Sevilla), Algemesí y Xàtiva (Valencia), y Corrales del Vino (Zamora).