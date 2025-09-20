El segundo premio de la Lotería Nacional de este sábado cae íntegramente en Guadalajara

El segundo premio de sorteo de la Lotería Nacional celebrado este sábado ha caído de manera íntegra en Guadalajara capital.

Según recoge la web de Loterías y Apuestas del Estado, el único lugar en el que han sido consignados billetes con el 37.284 ha sido la administración número 9 de la capital alcarreña situada en la calle Alamín, número 121.

Los poseedores de este número obtendrán un premio de 120.000 euros al número y 12.000 al décimo.

En cuanto al primer premio, dotado con 600.000 euros al número y 60.000 al décimo, ha correspondido al 31.885.

En este caso, ha estado mucho más repartido al haberse vendido en Barcelona, Santurtzi (Vizcaya), Los Ángeles (Cádiz), Narón (La Coruña), Arrasate/Mondragón (Guipúzcoa), Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Écija (Sevilla), Algemesí y Xàtiva (Valencia), y Corrales del Vino (Zamora).