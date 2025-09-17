Guadalajara celebra su Concurso de Charangas con triunfo para 'La Sandía' y ambiente multitudinario
El jurado ha destacado la energía contagiosa y la acertada puesta en escena de la agrupación ganadora.
El parque de La Concordia se convirtió este martes en el epicentro de la alegría y la complicidad festiva con la celebración del XXXV Concurso de Charangas, una de las citas más emblemáticas del programa de Ferias y Fiestas de Guadalajara.
Organizado por la Peña Agapit@s, el certamen ha vuelto a reunir a cientos de personas que, tras disfrutar del vermú solidario y la paella de peñas, se sumaron a una tarde repleta de música, color y ambiente popular.
La gran vencedora de esta edición ha sido la charanga 'La Sandía' , de la peña Fugitivos y originaria de Brihuega, que ha conquistado tanto al jurado como al público con una actuación fresca, rítmica y enérgica, alzándose con el primer premio entre las doce agrupaciones participantes.
El jurado ha destacado especialmente la capacidad de conexión con los asistentes, la originalidad de los arreglos musicales y una puesta en escena vibrante, elementos que confirman a 'La Sandía' como merecida ganadora.
Éxito repetido
El evento, que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, junto a varios concejales del equipo de Gobierno, ha vuelto a reafirmarse como un símbolo de hermanamiento entre peñas y como uno de los motores más potentes de las fiestas populares.
Las charangas, con su música de viento y percusión, han demostrado una vez más su capacidad para transformar cada rincón en un escenario improvisado, fusionando tradición y modernidad, humor y emoción, en un estilo tan cercano como imprescindible en las celebraciones festivas.