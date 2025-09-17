Guadalajara celebra su Concurso de Charangas con triunfo para 'La Sandía' y ambiente multitudinario

El parque de La Concordia se convirtió este martes en el epicentro de la alegría y la complicidad festiva con la celebración del XXXV Concurso de Charangas, una de las citas más emblemáticas del programa de Ferias y Fiestas de Guadalajara.

Organizado por la Peña Agapit@s, el certamen ha vuelto a reunir a cientos de personas que, tras disfrutar del vermú solidario y la paella de peñas, se sumaron a una tarde repleta de música, color y ambiente popular.

La gran vencedora de esta edición ha sido la charanga 'La Sandía' , de la peña Fugitivos y originaria de Brihuega, que ha conquistado tanto al jurado como al público con una actuación fresca, rítmica y enérgica, alzándose con el primer premio entre las doce agrupaciones participantes.

Concurso Charangas Ayuntamiento de Guadalajara

El jurado ha destacado especialmente la capacidad de conexión con los asistentes, la originalidad de los arreglos musicales y una puesta en escena vibrante, elementos que confirman a 'La Sandía' como merecida ganadora.

Éxito repetido

El evento, que ha contado con la presencia de la alcaldesa de Guadalajara, Ana Guarinos, junto a varios concejales del equipo de Gobierno, ha vuelto a reafirmarse como un símbolo de hermanamiento entre peñas y como uno de los motores más potentes de las fiestas populares.

Las charangas, con su música de viento y percusión, han demostrado una vez más su capacidad para transformar cada rincón en un escenario improvisado, fusionando tradición y modernidad, humor y emoción, en un estilo tan cercano como imprescindible en las celebraciones festivas.