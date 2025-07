La OCU alerta de una estafa que se está cebando con los mayores en los pueblos de Guadalajara

Vecinos de varios municipios de la provincia de Guadalajara, especialmente los más pequeños y despoblados, están siendo víctimas de una oleada de fraudes relacionados con falsas revisiones urgentes del gas.

Los autores de estas estafas se presentan en las casas sin previo aviso, se hacen pasar por técnicos autorizados y consiguen cobrar cantidades desorbitadas por trabajos que, en muchos casos, ni siquiera realizan.

Así lo ha alertado este jueves la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha asegurado que este tipo de engaños se ceba especialmente con las personas mayores.

Los estafadores actúan con rapidez: llaman a la puerta, alegan un riesgo inminente en la instalación de gas butano y convencen a los residentes para acceder a la vivienda. Después, exigen el pago inmediato de la supuesta revisión, sin documentación ni explicaciones.

Procedimiento

Ante esta oleada de estafas, la OCU recuerda que las revisiones del gas butano deben hacerse cada cinco años y solo si el propio usuario lo solicita a una empresa autorizada.

En el caso del gas canalizado, es la distribuidora quien debe avisar previamente y enviar a sus técnicos en una fecha y hora acordadas.

El importe de la revisión, además, se carga en la siguiente factura del suministro y nunca se paga en mano.

Consejos

Por eso, la OCU recomienda no abrir la puerta a desconocidos que se presenten sin cita previa y no pagar en efectivo por revisiones no solicitadas.

También aconsejan comprobar si se tiene contratado un servicio de mantenimiento, ya que este suele incluir la revisión anual.