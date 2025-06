La familia de Ramy, la mujer asesinada por su pareja en Guadalajara, abre una colecta para su cremación

El hermano de Ramy Virginia Taccarelli, la mujer de 41 años que la pasada semana fue presuntamente asesinada por su pareja en la provincia de Guadalajara, ha abierto una colecta para poder cubrir los gastos de su cremación.

El encargado de difundir esta iniciativa ha sido su hermano, Reinaldo Taccarelli, quien a través de una publicación en redes sociales ha asegurado que la idea es "darle el adiós que se merece".

"Si deseas colaborar con una donación, cualquier aporte, por pequeño que sea, será de gran ayuda y profundamente agradecido por nuestra familia", reza el comunicado.

El cadáver de Ramy fue hallado el pasado miércoles, 25 de junio, en una bodega abandonada de la Ruguilla, una pedanía de la localidad de Cifuentes.

Desde el primer momento, las sospechas se centraron en su pareja, con quien tenía una hija de 5 años, como posible autor de un asesinato machista.

De hecho, pese a que la pareja y su hija residían en Iriépal -pedanía de Guadalajara capital- el presunto asesino era natural de la zona en la que se halló el cadáver donde habían residido previamente.

Desaparecida desde el 18 de junio

Ramy Virginia, que era madre de otro hijo mayor de edad fruto de una relación anterior, fue vista por última vez justo una semana antes, el 18 de junio, en Guadalajara capital junto a su pareja cuando se disponían a desplazarse a Alcalá de Henares (Madrid).

Al ver que no había regresado a su domicilio, su hermano acudió a la Comisaría de la Policía Nacional de Guadalajara para interponer la denuncia por desaparición un día después. Incluso, el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), organismo dependiente del Ministerio del Interior, lanzó una alerta de desaparición.

Ramy Virginia no estaba incluida en el sistema VioGén porque no había interpuesto denuncia alguna contra su pareja. No obstante, según confirmaba la Consejería de Igualdad de Castilla-La Mancha, había acudido al Centro de la Mujer de Guadalajara para recibir asesoramiento dado que había tomado la decisión de separarse de su pareja. Estas mismas fuentes señalaban que la mujer había reconocido haber sufrido capítulos de violencia de género, por lo que la emplazaron a que denunciara aunque finalmente no lo hizo.

En cuanto a su pareja, se encuentra en prisión comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de homicidio. Además, el juez ha suspendido la patria potestad del detenido sobre su hija con la prohibición de comunicarse y acercarse a una distancia menor a 1.000 metros.