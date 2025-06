Sara Simón no se presentará como secretaria general del PSOE de Guadalajara: "Hoy se acaba una etapa"

La consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sara Simón, ha anunciado en sus redes sociales que no se presentará a la reelección como secretaria general de la Agrupación del PSOE en Guadalajara, cargo que ostenta actualmente.

"En esta carrera que es la vida, hoy se acaba una etapa", así ha comenzado el escrito de Simón que ha acompañado de dos imágenes, una de sus inicios y otra actual.

"Han pasado más de siete años entre una imagen y otra. Siete años de aprendizajes, de crecimiento personal, de satisfacciones y también de decepciones", ha destacado.

La consejera de Igualdad ha señalado que "ya les he trasladado a la Ejecutiva que me ha acompañado en estos últimos años que no voy a presentar una candidatura encabezada por mí para seguir liderando nuestra Agrupación".

A lo largo de estos siete años, Simón asegura que junto a su equipo han construido "una agrupación más unida, fuerte, viva y que, por fin, comparte un objetivo común: dejar de competir entre nosotros para ser útiles".

Pide disculpas

Este anuncio coincide en fecha con la convocatoria de renovación de los cargos orgánicos de la Agrupación Local de Guadalajara que para Simón "ha sido la mejor escuela de vida".

Por otro lado, Simón ha reconocido que "no siempre he estado a la altura. Pido disculpas por ello".

"Quien venga detrás de mí lo hará mucho mejor, con un objetivo claro: seguir ayudando a mejorar la vida de la gente", ha concluido la consejera.