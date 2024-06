Plácitas del Casco: ocho fines de semana irresistibles de música, gastronomía y terrazas en Guadalajara

A partir de este viernes, 14 de junio, y hasta el 2 de agosto, el verano será musical en el casco histórico de Guadalajara gracias a la puesta en marcha del programa cultural de ‘Las Placitas del Casco Histórico’.

Ocho fines de semana en los que el centro de Guadalajara se llenará de actividad cultural con un total de 42 conciertos gratuitos en directo que se repartirán entre una decena de plazas de la ciudad.

Una iniciativa que ha presentado este miércoles el concejal de Cultura y primer teniente de alcalde, Javier Toquero, con la que se busca dinamizar la hostelería de la ciudad, poner en valor el talento de sus bandas y músicos y brindar la oportunidad de tocar a grupos de localidades cercanas.

Viernes y sábados

Habrá 14 géneros de música diferentes y todas las actuaciones darán comienzo a las 21.00 horas con una duración aproximada de hora y media. Se desarrollarán los viernes y sábados de lo que resta del mes de junio, julio y el primer fin de semana de agosto. En cuanto a los 42 artistas que participarán en esta primera edición, un total de trece son locales.

Las plazas donde tendrán lugar las actuaciones serán plazuela de Don Pedro, San Gil, Jardinillo, Moreno, Fernando Beladíez, Cuesta de San Miguel, Dávalos, Marlasca, Concejo y López de Haro.

Al no haber finalizado las obras en General Prim y San Esteban, desde el Ayuntamiento se ha decidido reubicar estos escenarios en la cuesta de San Miguel, junto a la capilla Luis de Lucena.

Disfrutar en las terrazas

Este fin de semana la programación arrancará en Fernando Beladíez y cuesta de San Miguel y plaza de Moreno y en la plaza del Concejo y plaza de Dávalos y Marlasca. Las fechas, artistas y ubicaciones se difundirán de forma semanal.

En todos los casos, las terrazas serán el patio de butacas de aquellas personas que decidan sentarse a disfrutar de los conciertos. Un maridaje perfecto entre música y gastronomía, tal y como señalaba durante su comparecencia ante los periodistas Javier Toquero.

Se trata de una propuesta para apoyar el talento local, pero que incluye también cantantes con proyección nacional e internacional y que encaja perfectamente con la idea de dinamización del casco y apoya a la hostelería, ha concluido Toquero.

Los objetivos de las Placitas del Casco Histórico

Desde la concejalía de Cultura han destacado los objetivos que cumple esta actividad y que, “entroncan perfectamente con la idea de poner en valor el talento de las bandas y músicos de la ciudad, así como, la dinamización de la hostelería y también rema en favor de un objetivo en el que trabajamos varias concejalías , como es la dinamización del centro intensificando la actividad cultural”.

El calendario de actuaciones difundido por el Ayuntamiento de Guadalajara es el siguiente:

CALENDARIO – GRUPOS – PLAZAS

14.06.2024 – Lola López – Plaza Fernando Beladíez

14.06.2024 – Bodega Bay – Plaza Cuesta San Miguel

14.06.2024 – Pablo Sanpa & Lusi Vaquero – Plaza Moreno

15.06.2024 – Los Winters – Plaza Dávalos

15.06.2024 – Bel Mur – Plaza Marlasca

15.06.2024 – Meadow Sinners – Plaza del Concejo

21.06.2024 – Greg Izor Quartet – Plaza del Concejo

22.06.2024 - Teparados – Plaza Don Pedro

22.06.2024 – Hippie Country Show- Plaza San Gil

22.06.2024 – Patricia Goser- Plaza Moreno

28.06.2024 – Kpow Dúo – Plaza Fernando Beladíez

28.06.2024 - Lousiana Cats – Plaza Cuesta San Miguel

28.06.2024 – Musameri – Plaza Dávalos

29.06.2024 – Teparatres – Plaza Marlasca

29.06.2024 – Paff Bombs – Plaza del Concejo

29.06.2024 - La Bordona - Plaza del Jardinillo

05.07.2024 – Two of Us – Plaza Don Pedro

05.07.2024 – BeatCoins – Plaza López de Haro

05.07.2024 – Raka & Rafa – Plaza Dávalos

05.07.2024 – Marta Dávilas – Plaza Fernando Beladíez

06.07.2024 – Beatriz Zaragoza – Plaza del Jardinillo

06.07.2024 – Smouk – Plaza Cuesta San Miguel

12.07.2024 – Señor Nadye – Plaza del Concejo

12.07.2024 – Difussion – Plaza del Jardinillo

12.07.2024 – Laura Pinto: Cometa Blanca – Plaza Moreno

13.07.2024 – Itziar Gregorio – Plaza Don Pedro

13.07.2024 – Raw Club – Plaza Cuesta San Miguel

13.07.2024 – Soul Woman – Plaza de Dávalos

19.07.2024 – The Hateful Three – Plaza Marlasca

19.07.2024 – Quique Gómez – Plaza San Gil

19.07.2024 – Javi Suárez & César Crespo – Plaza López de Haro

20.07.2024 – Dani Guantes – Plaza Don Pedro

20.07.2024 – Osidados – Plaza Moreno

20.07.2024 – César Crespo Trío – Plaza del Jardinillo

26.07.2024 – Mr. Black – Plaza Fernández Beladíez

26.07.2024 – The 44 Dealers – Plaza Moreno

27.07.2024 – Kpow Trío – Plaza Marlasca

27.07.2024 – Vagabonds – Plaza del Jardinillo

02.08.2024 - Doble o Nada – Plaza San Gil

02.08.2024 – Rodrigo Mercado – Plaza Don Pedro