Denuncian "incumplimientos" con trabajadoras de comedores escolares de Guadalajara

Las trabajadoras de Mediterránea de Catering S.L., adjudicataria del servicio de comedor de 56 centros escolares de la provincia de Guadalajara, se han concentrado este viernes ante la delegación de Educación para denunciar los "numerosos, graves y constantes incumplimientos salariales y laborales" de esta empresa desde 2021.

"La plantilla está ya cansada y agobiada, llevamos dos años reuniéndonos con la empresa intentando que solucione los problemas y no solucionan nada. Y tampoco cumplen los laudos arbitrales, ni atienden a las resoluciones de la Inspección de Trabajo", ha denunciado la presidenta del Comité de Mediterránea de Cátering en Guadalajara, Marta Fernández.

Según indica, las trabajadoras han tenido problemas con las nóminas "desde el primer momento". "Pagan mal, los festivos los compensan mal o no los compensan, quitan las nocturnidades y no las abonan bien, están descontando importes que no se sabe de qué es y la empresa no da explicaciones de ello", ha lamentado.

500 afectadas

En concreto, la situación afecta a 500 personas en plantilla -todas mujeres salvo dos hombres-, entre las que se encuentran cocineras, ayudantes de cocina, auxiliares de colectividades y monitoras, con contratos fijos-discontinuos. Además, la mayoría tiene jornadas de dos o tres horas y media al día.

"Nuestro trabajo se basa en la atención a los niños y para ellos queremos las mejores condiciones. Somos lo suficientemente profesionales como para que nuestros problemas laborales no interfieran con nuestro trabajo con los niños. Las trabajadoras se sienten sobrepasadas", ha expresado.

Por ello, ante el cúmulo de problemas y la ausencia de respuestas por parte de Mediterránea, "la única solución ha sido la de manifestarse", aunque no descartan tomar "otro tipo de medidas".

Sigue los temas que te interesan