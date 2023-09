Guarinos "echa" a Rojo del balcón y se monta el lío en el arranque de las Ferias de Guadalajara

Las Ferias y Fiestas de Guadalajara han dado comienzo este lunes con una fuerte polémica entre el PSOE y el actual equipo de gobierno municipal del PP y Vox. Primeras ferias después del cambio de gobierno en el Ayuntamiento de la capital guadalajareña y primer encontronazo serio entre el anterior alcalde, el socialista Alberto Rojo, y la actual alcaldesa, la popular Ana Guarinos.

A falta de respuesta desde el equipo de Guarinos, el PSOE ha difundido un comunicado en el que, con fuerte malestar, acusa a la alcaldesa literalmente de "echar" del balcón del Ayuntamiento a Alberto Rojo, una situación que los socialistas califican como "inaudita, vergonzosa y denunciable". "Una sectaria Ana Guarinos echa del balcón del Ayuntamiento a Alberto Rojo el día del chupinazo", titula el PSOE su comunicado en el que critican duramente a la alcaldesa de la capital.

El propio exalcalde socialista ha denunciado los hechos y lamenta "con tristeza" la decisión de Guarinos. “Hay que evitar los sectarismos, no me parece bien que al que ha sido alcalde de Guadalajara no se le haya permitido entrar en el balcón del Ayuntamiento, lo digo con preocupación desde el punto de vista institucional”, afirma Alberto Rojo, quien asegura que durante su mandato propició que los exalcaldes subieran al balcón del Ayuntamiento.

Inaceptable

“Siendo alcalde de Guadalajara, me sentía satisfecho de que exalcaldes de la ciudad subieran al balcón del Ayuntamiento, así lo fomenté y lo propicié, como he visto hoy a mi amigo José María Bris, al que sí se le ha permitido entrar y a mí no. Siempre trabajamos porque nuestra ciudad fuera libre de sectarismos, y desde luego, lo vivido ayer no es el camino”, afirma Rojo en un comunicado en el que los socialistas destacan que es tradicional que los exalcaldes suban al balcón y disfruten del chupinazo.

Según el PSOE, Ana Guarinos sólo permitió entrar al balcón al popular José María Bris, "echando a Alberto Rojo" y sin permitir la entrada de ningún otro cargo socialista. "Es inaceptable y sectario" ponen de relieve fuentes del PSOE para denunciar unos hechos con los que se muestran indignados y sorprendidos.

Desde el Grupo Municipal Socialista se denuncia, además, que en el acto de ayer, la alcaldesa Ana Guarinos tampoco permitió la entrada a ningún otro cargo socialista, "echando igualmente a una consejera del Gobierno de Castilla-La Mancha, como es Sara Simón, e invitando, por otro lado, a diputados regionales del Partido Popular y de Vox, en un comportamiento que desde el Grupo Municipal se considera inaceptable", termina el comunicado del PSOE.

