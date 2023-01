Entra en vigor la liberalización en la autopista R-2 entre Guadalajara y Marchamalo

Este lunes ha entrado en vigor la liberalización de la R-2 entre Guadalajara y Marchamalo acordada por la Junta de Castilla-La Mancha y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con la Diputación de Guadalajara, una medida que conlleva una financiación de 100.000 euros.

Por su parte, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha recorrido una parte el trayecto liberalizado de la R-2, acompañado de los alcaldes de Marchamalo y de Guadalajara, Rafael Esteban y Alberto Rojo, respectivamente; la directora general de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, Cristina Moreno; el director general de Carreteras, David Merino; y el delegado de Fomento en la provincia, Teo Baldominos.

Según Europa Press, la Junta ha informado que la gratuidad del peaje en el tramo de la R-2 estará vigente hasta diciembre de 2024 y comprende el enlace de Guadalajara Norte con el enlace de la A-2 en Marchamalo. La liberalización se ha producido en ambos sentidos del tráfico y los vehículos tendrán que tener obligatoriamente entrada y salida para beneficiarse de esta medida en estos enlaces.

Movilidad en Guadalajara

Hernando ha enumerado otras medidas para la mejora de la movilidad de la provincia, como la recuperación de los servicios de transportes y el aumento de CIVIS que conectan con Madrid o la renovación de los ASTRA del entorno de Guadalajara y Marchamalo.

Por último, ha avanzado "una medida para que, mediante inteligencia artificial, mejoremos el estrechamiento que se produce en la travesía de Marchamalo. Se trata de instalar una serie de sensores, que nos permitirán que, aunque no veamos si hay coches al otro lado de la travesía, sí que vamos a poder ver a través de la señalética, con los sensores, si hay o no un coche al otro lado del estrechamiento. De esta forma, sabremos si podemos pasar o no a la hora de circular por esta travesía".

Sigue los temas que te interesan