El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lanzado un mensaje de optimismo ante la situación política y económica mundial, al tiempo que ha destacado que en esta región "hay una especial disposición al entendimiento" y que la estrategia económica y fiscal está "pactada con empresarios y sindicatos".

El jefe del Ejecutivo regional hacía estas declaraciones esta noche en el marco de la entrega de los Premios 'Excelencia Empresarial' que organiza CEOE-Cepyme de Guadalajara, ante quienes ha reconocido "la necesidad" que esta región tiene del empresariado.

Acompañado por la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, el presidente de Castilla-La Mancha, que ha recordado que la próxima semana volverá a Guadalajara para rubricar el contrato-programa con la Universidad de Alcalá.

"Entre todos hemos creado un clima favorable y estamos dispuestos a empujar" ha señalado, poniendo el foco la responsabilidad demostrada, ante la crisis, por parte de todo el empresariado español, en general, y el de Castilla-La Mancha, en particular.

Un papel trascendental

Así ha subrayado el importante papel que el sector empresarial español ha desempeñado en dos ocasiones transcendentales para el país. En este sentido, se ha referido a la Reforma Laboral pactada con el Gobierno de España y a la estrategia de los PERTE que "tantas empresas han salvado". Se trata, ha dicho, de "un ejercicio de auténtica responsabilidad empresarial".

A este respecto, ha indicado que la situación económica, política y social actual es complicada y ha reconocido que "la certeza no está en que esté asegurado el futuro, si no en la voluntad para superarlo". A juicio del presidente de Castilla-La Mancha, "la voluntad es la clave de todo, porque no se agota, es sostenible y renovable", ha considerado.

García-Page ha reivindicado el acuerdo y el consenso frente a los discursos que generan odio y rencor, al tiempo que ha apuntado que, si las cosas van bien en los próximos años, "esta región y este país dará cifras "muy buenas", pero y "¿si no van tan bien?" se ha preguntado, "¿no será importante esforzarse más en el acuerdo social, en el pacto, en el colchón social y en que no se vengan abajo los servicios públicos esenciales?", ha dicho.

"Nos necesitamos todos y esta región os necesita", ha manifestado el presidente regional poniendo a disposición de todo el empresariado el apoyo del Ejecutivo regional. Del mismo modo, tras agradecer el impulso de este sector a la economía de la provincia de Guadalajara y por ende a la de toda la región, ha animado a los premiados a disfrutar de su premio "porque solo vosotros sabéis el esfuerzo que os ha costado", ha afirmado.

Sigue los temas que te interesan