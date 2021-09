Pablo Bellido casi da por hecho que optará a mantener su liderazgo en el PSOE de Guadalajara

El secretario general del PSOE de Guadalajara y presidente de las Cortes autonómicas, Pablo Bellido, no ha desvelado si optará por revalidar por segunda vez su mandato al frente de los socialistas de la provincia, si bien ha admitido que su punto de vista es apostar por la continuidad en toda vez que las cosas le van bien al partido en ese territorio.

En una entrevista con Europa Press, Bellido ha dicho en todo caso que esperará a comunicar su decisión cuando queden despejados los procesos congresuales a nivel nacional y regional.

Sobre el segundo, ya está claro que Emiliano García-Page será reelegido por aclamación tras no registrarse ninguna candidatura alternativa, y será a finales de octubre cuando se ponga en marcha el Congreso que servirá para reafirmarse en el cargo. En el corto plazo está por ver si pasará lo mismo con Pedro Sánchez a nivel federal, y cuando se aclare el horizonte se pronunciará al respecto del congreso en Guadalajara.

"Yo siempre he defendido que lo que mejor que le puede pasar al partido como proyecto político es dar continuidad a lo que ha funcionado, y en esas coordenadas me estoy moviendo. Ya lo tengo decidido pero me comprometí a no hablar de este asunto hasta que no estén elegidos los secretarios generales federal y regional", ha abundado.

Pero, ha insistido, apuesta por la continuidad "allí donde se han conseguido buenos resultados" para intentar "prolongar el éxito". "Lo normal cuando alguien gana la Champions es no cambiar ni a la plantilla ni al entrenador, y el PSOE en mi provincia vive el momento de su historia con más poder, gobernando en la mayoría de municipios y en la Diputación. Hay que seguir apostando por lo que funciona", ha afirmado.

