Cuatro pueblos de Guadalajara suspenden "por responsabilidad" sus fiestas de verano

Los ayuntamientos de Cifuentes, Solanillos del Extremo, Henche y Masegoso de Tajuña, al igual que ha sucedido en otros de la provincia de Guadalajara, han anunciado en un comunicado conjunto la decisión de no celebrar sus fiestas patronales dada la actual situación sanitaria.

"En algunos de nuestros pueblos se deberían haber celebrado ya, o bien en los próximos días o semanas. Esta dolorosa medida la tomamos por responsabilidad, pensando en el bien general de los vecinos y dada la obligación de cumplir y hacer cumplir las medidas exigidas y las restricciones establecidas para la celebración de eventos multitudinarios", señala el comunicado publicado por estas localidades en redes sociales.

Añaden que "entendemos que haya quien no entienda o no comparta esta decisión pero en cualquier caso pedimos que se actúe con la debida responsabilidad ya que lo que ha llevado a tomar dicha medida, es entre cuestiones, la recomendación sanitaria de no celebrar determinados actos o eventos que puedan poner en riesgo la salud de la gente de nuestros pueblos".

En la actual situación afirman que prima la seguridad de las personas "a la popularidad personal y a que se nos considere valientes".

