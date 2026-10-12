Beatriz Jiménez no repetirá en la lista al Congreso del PP por Cuenca para centrarse en su candidatura a la Alcaldía
Diputada nacional en las dos últimas legislaturas, ha anunciado su decisión en un mensaje en redes sociales.
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La diputada nacional por Cuenca en las dos últimas legislaturas, Beatriz Jiménez, no repetirá en las listas del PP de las próximas elecciones generales para centrarse en su candidatura a la Alcaldía de la capital provincial.
La propia Jiménez ha dado a conocer la noticia a través de su cuenta en la red social X a través de un mensaje en el que confirma que Alberto Núñez Feijóo ya es conocedor de su decisión.
"Mi único objetivo es recuperar la alcaldía de Cuenca con el PP y convertirme en la primera mujer al frente de nuestra ciudad. ¡A por todas!", ha sentenciado.
He comunicado al presidente @NunezFeijoo mi decisión de no encabezar la candidatura al Congreso en las próximas generales. Mi único objetivo es recuperar la alcaldía de Cuenca con el PP y convertirme en la primera mujer al frente de nuestra ciudad. ¡A por todas! 💙 #PrimeroCuenca https://t.co/RBzFe5TQEl— Beatriz Jiménez Linuesa (@beajimenez2023) October 12, 2026
Beatriz Jiménez accedió por primera vez al Congreso de los Diputados en 2019 como candidata del PP por Cuenca y repitió elección en los comicios de 2023.
Unos meses antes de esa última cita, había encabezado la candidatura del PP al Ayuntamiento de Cuenca pero se quedó a un concejal del PSOE de Darío Dolz, que volvió a gozar del apoyo de Cuenca Nos Une para formar equipo de Gobierno.
Además de diputada nacional y concejala, Jiménez también fue parlamentaria autonómica entre 2011 y 2015, legislatura en la que su partido ostentó la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la persona de María Dolores de Cospedal.