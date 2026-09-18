Tellado recuerda al PP de Cuenca que el partido está centrado en "ganar elecciones, no en ganar congresos"

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado que la formación política "está centrada en ganar elecciones y no en ganar congresos". Por ello, ha abogado por dedicar "todo el aparato del partido" a ganar las elecciones municipales, autonómicas y generales de 2027.

Así lo ha expresado en relación a la polémica generada alrededor del PP de Cuenca, liderado por una gestora y con José Antonio Martín-Buro al frente desde que Benjamín Prieto presentase su dimisión en noviembre de 2025.

Tellado ha reconocido que el Congreso del PP en la provincia conquense no tiene fecha, pero ha pedido al partido que "se centre en lo importante".

"Lo importante no es hablar de las cuestiones internas, sino cómo podemos ser útiles a la gente, mejorar la vida de la gente, el servicio público. El PP está en Cuenca, Castilla-La Mancha y España centrado en ganar las próximas elecciones generales, las próximas elecciones autonómicas y las próximas elecciones municipales", ha afirmado.

Tellado ha indicado que durante su visita a Cuenca se ha reunido con "todos los cargos públicos" que tiene el PP en la ciudad y en la provincia "para decirles que, en estos momentos, lo importante es España, Castilla-La Mancha y Cuenca".

"Poner fin a una situación insostenible"

A través de las redes sociales, el grupo de 'Los Valientes de Cuenca', que se definen a sí mismos como cargos, afiliados y simpatizantes del PP conquense trabajando por un Congreso, han convocado una concentración de reparto de pulseras reivindicativas con motivo de la visita de Tellado.

Su objetivo ha sido pedir "que se respeten los Estatutos y la participación de los afiliados con la convocatoria de un Congreso Provincial".

"Una pulsera no resuelve las diferencias internas, pero sí puede recordar algo sencillo: los Estatutos obligan a todos y los afiliados tienen derechos que deben ser respetados", han indicado.

Además, como informó EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, más de 70 alcaldes, portavoces, concejales y afiliados del Partido Popular de Cuenca presentaron a finales de mayo 72 impugnaciones pidiendo que "cese de inmediato las funciones de la actual gestora".

Asimismo, recordaron que el 4 de mayo finalizaron los seis meses que estipula la normativa nacional para este tipo de gobiernos transitorios.

Crisis en Ceuta

Durante la visita de Tellado a Cuenca ha estado acompañado por el líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. El 'popular' ha aprovechado para recriminar al presidente autonómico, Emiliano García-Page, que "le preocupe más el PSOE de lo que le preocupa España".

Núñez ha criticado que los diputados del PSOE de Castilla-La Mancha en el Congreso votaran en contra de la propuesta del PP sobre Ceuta.

Y ha afirmado que este jueves se votó una resolución parecida en el Parlamento Europeo que contó, según ha resaltado, con el voto contrario de la eurodiputada Cristina Maestre.

"El PSOE dice una cosa y hace radicalmente lo contrario. Vota sí a Pedro Sánchez y no a Ceuta", ha sentenciado.