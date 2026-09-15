Las fiestas de Tarancón (Cuenca) logran una "respuesta multitudinaria": "Dejan el listón muy alto"

Las Fiestas y Feria Nuestra Señora de Riánsares 2026 en Tarancón (Cuenca) han tenido una "respuesta multitudinaria en la mayor parte de los actos".

"Dejan el listón muy alto, por su buena organización y la cantidad y calidad de las actividades programadas, han sido prácticamente diez días con actos para todas las edades, y en los que no ha habido que lamentar incidentes graves".

Así lo ha destacado el alcalde, José Manuel López Carrizo, junto al concejal de Festejos, Juventud y Tradiciones Populares, Juan Manuel Castejón, y el jefe de la Policía Local, Roberto Teruel, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Miles de personas participaron en el galopeo del día 7 de septiembre, a pesar de ser lunes; también en el desfile de carrozas, que con 15 grupos participantes fue el más numeroso de la historia; más de 10.000 claveles se ofrecieron a la patrona en la ofrenda, superando la cifra de ediciones anteriores; una media de 400 personas llenaron el Auditorio Municipal en cada una de las representaciones teatrales previstas; o la gran afluencia de público en el centro escénico para los conciertos de La Pegatina y Tamara y la banda, o el lleno en la plaza del Ayuntamiento para el concierto de Zas Candil, entre otros.

"Tarancón se ha echado a la calle y es la mejor respuesta que hemos podido tener después de tantos meses de preparativos, Hemos dejado patente que cuidamos la tradición y también ha quedado consolidado el trabajo que hacemos para hacer las fiestas cada año más atractivas", ha apuntado el concejal de Festejos.

Entre las novedades implantadas "con éxito": la ofrenda el Día Grande, los vasos reutilizables en las carpas (cuya recaudación ha llegado en esta edición a nueve asociaciones), el festival Cursi Glam, el galopeo del día 13 (con el reparto de más de 500 bocadillos), las pulseras para la detección de drogas, el aumento y mejora de la iluminación y decoración, que ha llegado estas fiestas a la Plaza del Ayuntamiento, tan emblemáticos como el Arco de la Malena o la plaza del Ayuntamiento.

Aunque el grueso de la programación ya ha finalizado, en el marco de las fiestas en los próximos fines de semana se celebrarán dos campeonatos deportivos, de tenis de mesa y pádel adaptado.

Serán en total más de una docena las actividades deportivas en la Semana Grande, con la participación de más de 600 deportistas de todas las edades, en un total de nueve modalidades distintas.

El Ayuntamiento agradece la labor altruista de la Comisión de Festejos, voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja, el esfuerzo realizado por los trabajadores de FCC y los empleados municipales del departamento de Obras y Servicios, así como de todos los profesionales que han compuesto el dispositivo de seguridad, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil, Policía Local, bomberos. También hace extensivo el agradecimiento a la implicación de asociaciones, empresas, vecinos y visitantes.

"Que las fiestas salgan así de bien es fruto de la colaboración ciudadana, del esfuerzo colectivo, y solamente pido que sigamos manteniendo esta unión el resto del año, que sigamos trabajando juntos por Tarancón con las mismas ganas que lo hemos hecho durante las fiestas", ha concretado el alcalde.

180 intervenciones

Desde la Policía Local resaltan que el número de intervenciones desde el 4 de septiembre al día 14 ha ascendido a 180 intervenciones, una media de 18 (frente a las 11 que suelen producirse en jornadas normales).

"No ha habido incidencias de gravedad, aunque sí que hemos notado un aumento, de 12 a 20, por seguridad ciudadana, y también un incremento en las carpas, por lo que hacemos un llamamiento a la buena convivencia", ha confirmado Teruel.

Un total de 40 intervenciones han sido por ruidos y quejas vecinales y 35 por tráfico.

Desde Protección Civil atendieron a 20 personas por quemaduras en los torillos de fuego, once de ellas el día del maratón. Asimismo, la asistencia sanitaria contratada realizó un total de 10 atenciones.

Las jornadas de mayor afluencia de público fueron el primer fin de semana hasta el martes, día festivo en la localidad, y el sábado día 12 de septiembre.