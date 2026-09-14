El gran guateque de hippies y coches clásicos que el Gobierno de Page ha declarado de Interés Turístico Regional

Los carnavales son todo un motor económico y social en Castilla-La Mancha debido a su singularidad. Una localidad de la provincia de Cuenca, cada mes de febrero, cambia las máscaras por coches clásicos, música yé-yé, guateque y pantalones de campana.

Se trata de Tarancón y su Fiesta de los Años 60 que acaba de ser reconocida por el Gobierno de Emiliano-García Page como Fiesta de Interés Turístico Regional. Título que lucirá por primera vez en la siguiente edición que está prevista para el 13 de febrero de 2027.

La particular tradición del municipio conquense de 16.700 habitantes se une a la élite carnavalera autonómica conformada por festividades emblemáticas como la máscara callejera de Miguelturra (Ciudad Real), el Perlé de Herencia (Ciudad Real) o el desfile de Villarrobledo (Albacete).

Fiesta Yé-yé de los Años 60 en Tarancón (Cuenca). Ansitur

Una broma que fue creciendo

El curioso carnaval taranconero nació en 1991 cuando un grupo de jóvenes amigos decidió rescatar las prendas guardadas en el baúl de sus padres y abuelos para disfrazarse y animar la última noche de este ambiente festivo en una antigua discoteca del pueblo.

Carnaval en Tarancón. Ayuntamiento

Esta iniciativa fue creciendo y caló rápidamente entre los vecinos hasta convertirse en una cita multitudinaria respaldada por el Ayuntamiento y la Comisión de Festejos.

Seat 600, guateques y vermut

Actualmente, la Fiesta de los Años 60 transforma por completo Tarancón. Centenares de personas ataviadas con estética hippie y yeyé crean una atmósfera única que respira nostalgia. Entre las principales actividades de esta nueva Fiesta de Interés Turístico Regional destacan:

Mercadillo de ropa y complementos de la época ye-yé en Tarancón (Cuenca). Ansitur

Mercadillo sesentero: complementos, ropa y productos de los 60 se comercializan en la plaza del Ayuntamiento.

complementos, ropa y productos de los 60 se comercializan en la plaza del Ayuntamiento. Exhibición de vehículos clásicos: durante el día se exhiben joyas del motor como el mítico Seat 600, autobuses ingleses, camiones Barreiros y mucho más.

durante el día se exhiben joyas del motor como el mítico Seat 600, autobuses ingleses, camiones Barreiros y mucho más. Gastronomía temática: la comida también juega su papel con propuestas como la "tapa sesentera" donde cada bocado se acompaña con el clásico refresco Mirinda.

la comida también juega su papel con propuestas como la "tapa sesentera" donde cada bocado se acompaña con el clásico refresco Mirinda. Música en directo y vermú: grupos locales y orquestas reviven himnos de la época para amenizar el ambiente diurno y los guateques nocturnos.

grupos locales y orquestas reviven himnos de la época para amenizar el ambiente diurno y los guateques nocturnos. El gran desfile de los Años 60: un multitudinario recorrido a lo largo de la avenida Miguel de Cervantes que es el plato fuerte de la celebración.

Con este reconocimiento por parte de la Junta de Comunidades presidida por García-Page, Tarancón reafirma la singularidad de su carnaval dentro del mapa cultural de Castilla-La Mancha y demuestra cómo una iniciativa vecinal puede erigirse como un motor turístico de primer nivel.