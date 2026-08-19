Alegrón para un vecino de Cuenca: le tocan 235.000 euros en el sorteo de Euromillones del 18 de agosto

La fortuna ha sonreído a un vecino de Cuenca. Su boleto ha sido el único acertante de segunda categoría en España en el sorteo de Euromillones del pasado martes 18 de agosto.

Esto se traduce en un premio de 235.389 euros. El tique ha sido validado en la administración número 1 de la capital conquense, ubicada en la avenida de Castilla-La Mancha.

Según ha informado la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado, en este sorteo no ha habido acertantes de primera categoría pero sí uno de tercera categoría, validado en Madrid. Por otro lado, el premiado del sorteo El Millón ha sido validado en Maluenda (Zaragoza).